世界排名第11的澳洲隊以3：0完封世界排名第2的中華隊，爆出開幕戰首個大冷門。2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）C組預賽今（5）日於東京巨蛋揭開序幕，中華隊首戰就踢到鐵板，外界認為是意外不敵澳洲。然而，澳洲隊成員顯然不認同「爆冷」這一說法，今日轟出兩分砲的強打捕手柏金斯（Robbie Perkins）賽後更是直言：「我不明白為什麼這被稱為爆冷。」根據澳洲棒球聯盟官方媒體《Baseball.com.au》報導，澳洲隊今日展現了極高的競技水準。打線方面，柏金斯（Robbie Perkins）與狀元郎巴札納（Travis Bazzana）各貢獻一支全壘打，包辦全隊3分打點；初次代表國家隊出賽的米德（Curtis Mead）也繳出單場2安打的亮眼表現。投手端更是演出完美的「接力完封」，先發左投艾力克斯威爾斯（Alexander Wells）、中繼的奧洛林（Jack O'Loughlin）與肯尼迪（Jon Kennedy）三人各負擔3局且均未失分，聯手封鎖了強大的中華隊打線。儘管現場媒體紛紛以「衝擊性」和「意外」來形容這場賽果，但澳洲隊捕手柏金斯在賽後受訪時展現了強大自信。他表示：「我不明白為什麼大家要說這是『爆冷』。我們在上一屆比賽擊敗了韓國，今天又擊敗了台灣。我認為我們完全有能力與世界一流的強權互角。」柏金斯完全有資格說這句話，因為他不只是今天打回對中華隊的勝利打點，上一屆柏金斯就曾砲轟南韓隊強投梁玹種，從他始終擊出三分砲，最終幫助澳洲1分差險勝，並因此晉級複賽。柏金斯的這番發言，反映出澳洲隊近年來戰力的顯著提升。隨著越來越多球員進入美國大聯盟（MLB）體系，澳洲隊已不再是國際賽中的陪榜隊伍。本屆經典賽C組被視為「死亡之組」，集結了日本（世界第1）、台灣（世界第2）、韓國（世界第4）以及澳洲和捷克。澳洲隊今日的勝利，讓不少球迷回想起2023年他們擊敗韓國隊的經典戰役。《Baseball.com.au》指出，帶著首勝氣勢的澳洲隊將在明日對陣捷克隊，全力尋求二連勝以奠定晉級優勢。