▲第5棒文保景抓住帕沙克的失投球，一棒掃出中外野大牆，幫助南韓取得領先。(圖/特派記者葉政勳攝)

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）C組預賽今（5）日於東京巨蛋展開。在晚間進行的賽事中，由柳志炫總教練率領的韓國隊展現驚人長打火力，全場狂飆4發全壘打、狂掃10支安打，最終以11：4大勝捷克隊，順利取得本屆賽事的開門紅。韓國隊在一局下半便發動猛烈攻勢。面對捷克隊先發投手帕迪薩克（Daniel Padysak）控球不穩的機會，金倒永、李政厚與安賢民接連選到保送與擊出安打，攻佔滿壘。隨後上場的文保慶把握一顆外角高位滑球，擊出中外野方向的滿貫全壘打，幫助韓國隊開賽即取得4：0領先，並直接打退捷克先發投手。本場比賽韓國隊的進攻核心首推惠特科姆（Shay Whitcomb），他在三局下半先擊出中外野陽春彈，隨後在五局下半再補上一記兩分砲，單場上演「雙響砲」個人包辦3分打點。此外，打線中的強援瓊斯（Jermai Jones）也在八局下半兩出局後，將捷克隊第六任投手的曲球掃過左外野大牆，擊出韓國隊全場第4發全壘打。全場韓國隊先發九人皆有發揮，總計敲出10支安打，展現極其均衡且強大的打擊深度。投手端方面，韓國隊由蘇珩準擔任先發。他在二局上雖一度陷入滿壘危機，但關鍵時刻發揮穩定性，讓對手擊出內野飛球出局化解威脅。隨後韓國隊啟動牛棚車輪戰，儘管第五局第三任投手丁兒珠遭到捷克隊薇拉（Terrin Vavra）敲出一發3分砲失分，但後續接手的投手群及時穩住陣腳，未再讓捷克隊有反撲機會。韓國隊繼2023年WBC後，再次於東京巨蛋擊敗捷克隊。相較於三年前的7：3，本次韓國隊在進攻端的進化更為顯著，單場11分的得分也刷新隊史近期對戰紀錄。隨著今日賽事結束，C組由澳洲隊與韓國隊暫居領先。韓國隊將帶著首戰大勝的氣勢，準備迎接接下來更為嚴峻的對手。值得一提的是，英超球星孫興慜今日也現身大聯盟球場為賽事造勢，足見韓國各界對本次WBC的高度關注。