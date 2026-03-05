我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今日於東京巨蛋點燃戰火。韓國隊在首戰展現了恐怖的長打火力，全場狂掃10支安打，其中包括4發全壘打。在韓職重砲文保景與兩名韓裔美籍大聯盟強援惠特科姆（Shay Whitcomb）、瓊斯（Jahmai Jones）的聯手轟炸下，韓國隊最終以11：4輕鬆擊敗捷克隊，寫下本屆賽事的開門紅。韓國隊在一局下半就發動猛攻，靠著選球與安打攻占滿壘。第五棒、效力於LG雙子的文保慶，瞄準捷克先發投手帕迪薩克（Daniel Padysak）一顆失投滑球，擊出中外野方向的滿貫全壘打。文保慶在繞壘時張開雙臂做出「飛機儀式」，象徵著韓國隊誓言要「飛往邁阿密」挺進決賽圈的決心。文保景守備位置為內野手，目前效力於韓國職棒LG雙子。他在KBO生涯五個賽季敲出73發全壘打，今年則有24轟，寫下生涯新高，是中華隊不可忽視的重砲手。除了本土球星，本次韓國隊積極招攬的韓裔美籍球員也發揮極大作用。效力於休士頓太空人隊的惠特科姆，在三局下先敲出陽春全壘打，隨後在五局下再度炸裂，單場演出雙響砲，證明了其身為「前小聯盟全壘打王」的強大力量。惠特科姆連續3年都能在3A至少敲出25轟，自2023年便站穩太空人3A，23年以單季35轟榮登小聯盟全壘打王。這次他加入韓國隊30人名單，今天也在首戰就展現自身價值。到了八局下半，底特律老虎隊的瓊斯也不甘示弱，敲出一記右外野陽春砲，這是韓國隊單場第四轟，徹底澆熄了捷克隊的反撲氣燄。這個瓊斯的來頭更大，在大聯盟出賽已經相當穩定，5個賽季打了141場比賽，打擊率2成43，敲出8發全壘打和34分打點。韓國隊總教練柳芝炫在賽後表示，這場勝利展現了本土球員與韓裔強援融合的成果。相較於前幾屆WBC首戰低迷的傳統，韓國隊今日的表現讓全韓球迷士氣大振。雖然第五局中繼投手曾遭遇亂流，但強大的火力支撐讓韓國隊始終保持領先。隨著韓、澳今日皆取得勝利，C組的晉級競爭將更加白熱化。韓國隊下一場將面對今日擊敗中華隊的澳洲隊，兩隊的正面對決將直接影響晉級八強的門票歸屬。