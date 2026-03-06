洛杉磯湖人隊本賽季替補火力積弱不振，場均僅能貢獻29.4分，在全聯盟排名第29。儘管交易截止日補進了肯納德（Luke Kennard）並增加了八村壘的發揮空間，但根據美國媒體《Heavy Sports》報導，陣中一名雙向合約小將尼克史密斯（Nick Smith Jr.）的合約僵局，正讓球團面臨人才流失的危機。
發展聯盟難掩光芒 史密斯展現NBA級即戰力
年僅21歲的雙向合約後衛尼克史密斯，近期在湖人下屬發展聯盟（G League）球隊「南灣湖人」展現了無與倫比的統治力。在週三擊敗奧克拉荷馬藍軍的比賽中，他狂砍全隊最高的28分，外帶7籃板與6助攻。就在幾天前的2月26日，他更以高達81%的驚人投籃命中率攻下賽季新高的30分。
史密斯本季在G League出賽9場，平均繳出21.6分、3.8籃板及4.5助攻，且南灣湖人在他上場時取得了8勝1負的佳績。這也顯示他在發展聯盟已無須再證明什麼，完全具備重返NBA輪替陣容的實力。
合約天數亮紅燈 湖人陷入人才保衛戰
雖然史密斯在NBA出賽的25場比賽中，能以39.1%的三分球命中率提供即時火力，但受限於雙向合約的規範，他單季最多只能進入NBA出賽名單50場。根據Spotrac數據顯示，湖人已經消耗了其中32場。
更令湖人球迷擔憂的是史密斯的合約狀態。由於他在新秀合約期間曾被夏洛特黃蜂隊裁掉，這導致他在2026年夏天將成為「完全自由球員（Unrestricted Free Agent）」，而非一般受限的雙向合約球員。這意味著史密斯在休賽季有權直接投奔任何給予他保障合約與更多出賽空間的球隊。
管理層決策遭質疑：為何不先轉正史密斯？
湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在交易截止日後的一項舉動引發了討論。當時球團選擇將另一名南灣湖人好手布夫金（Kobe Bufkin）轉為兩年的正式合約，然而布夫金在轉正後僅獲得極少上場時間。
專家分析，湖人原本有機會將表現更為突出的史密斯轉為正式合約，以確保其未來留隊，並將布夫金留在雙向合約名單中。如今隨著史密斯在G League與NBA兩端的表現持續升溫，這位深具潛力的年輕後衛，極有可能在今年夏天以自由球員的身分正式告別洛杉磯。
