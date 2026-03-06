前NBA球星林書豪近日受邀參加「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的播客節目《Above The Rim with DH 12》，大談2014-15賽季效力洛杉磯湖人隊時的往事。林書豪在節目中首度爆料，他曾因不滿已故傳奇球星科比（Kobe Bryant）的溝通方式而與之發生正面衝突，兩人甚至因此長達5個月互不交談。
變夾心餅乾 科比「惡劣肢體語言」引爆衝突
林書豪回憶，當時在一場比賽中，科比要求他執行犯規戰術，但場邊教練卻下達「不要犯規」的指令。夾在兩者之間的林書豪感到無所適從，最終引發了科比強烈的不滿。
「他因為我試圖執行教練指令而對我發火，當時他給了我非常惡劣的肢體語言，」林書豪表示。對於科比在場上公開表達不屑的態度，林書豪並未選擇隱忍，而是在賽後直接傳簡訊給科比：「嘿，老兄，我真的很不喜歡你表現出來的那些肢體語言。」
林書豪傳簡訊：請把我當成一個「男人」來尊重
林書豪透露，科比當時回傳了一段措辭犀利的訊息，而他也毫不退讓地回擊。林書豪在簡訊中寫道：「我不是說你不能教導我，論球技你顯然比我強上一百倍，我也渴望從你身上學到一切。但我只要求一件事，你能不能用一種尊重我作為一個『男人』的方式來對我說話？」
這番充滿勇氣的發言最終換來了科比的理解。科比回覆：「好，我明白了。」隨後也傳了一些籃球建議給林書豪。然而，這次爭執雖然表面平息，卻也導致兩人的關係陷入冰點。林書豪自爆：「在那之後的整整5個月，我們兩個人完全沒有說話。」
黑曼巴坦言不習慣被挑戰 林書豪回首湖人混亂賽季
林書豪解釋，兩人直到後來才把話說開，科比當時向他坦言，自己並不習慣身邊有人敢這樣直接挑戰他。該賽季湖人隊戰績慘澹，僅寫下21勝61負，科比也因肩傷整季僅出賽35場。
此外，林書豪也在節目中重溫了那球著名的「揮手叫科比拉開」的進攻回合。他笑稱當時如果那球沒進，他可能不只是被交易，而是會直接被球隊裁掉，「那球真的難度高到離譜，幸好進了，否則我可能當場就玩完了。」他認為那一球正是當時湖人隊全隊步調不一、戰術執行混亂的縮影。
雖然林書豪在湖人隊僅待了一個賽季便轉戰黃蜂，但這次跨越時空的爆料，也讓球迷窺見了「林來瘋」在曼巴王朝末期，如何在強悍的領導風格中堅守自己的尊嚴與原則。
