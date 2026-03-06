根據ESPN名記Shams Charania報導，波士頓塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）在明（7）日主場迎戰達拉斯獨行俠的比賽中，傷兵名單中的最新傷情被球團升級為「出賽成疑」（Questionable），極有可能完成賽季首秀。最恐怖的是，這距離他在去年季後賽遭遇阿基里斯腱斷裂重傷，僅僅過去不到10個月。
閃電復出！塔圖姆挑戰史上第三快回歸紀錄
原本外界預期阿基里斯腱重傷至少需一年的恢復期，如杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）等球星皆缺席超過一年。然而，塔圖姆的恢復進度驚人，從去年5月開刀至今僅298天。若明天順利登場，他將成為近年NBA史上傷後復出速度第三快的球員，僅次於他偶像科比（Kobe Bryant）的240天以及比普斯（Chauncey Billups）的296天。
儘管復健時程非常短，不過專家也預測塔圖姆初期將面臨嚴格的「限時令」。《ClutchPoints》記者 Brett Siegel指出，為確保長期的健康，預計塔圖姆前幾週每場出賽時間只會落在10至15分鐘之間。隊友懷特（Derrick White）則對 Tatum 的狀態充滿信心，直言：「他在練習賽中看起來移動自如，完全像過去的那個他。」
雙探花合體！塞爾提克爭冠賠率再度看漲
在塔圖姆缺陣期間，塞爾提克並未如外界預期陷入低潮，反而在雙探花另一核心布朗（Jaylen Brown）帶領下持續馳騁東區。布朗本季場均繳出28.9分、7.2籃板、5.0助攻的MVP級數據，率領球隊打出41勝21敗、東區第二的優異戰績。
隨著塔圖姆回歸消息傳出，體育博弈的市場也隨即產生震盪。Caesars首席分析師David Lieberman表示，塔圖姆的復出將使塞爾提克重回總冠軍最熱門候選之列，也讓東區的競爭格局產生巨變。
弗拉格今日也回歸！但背靠背很不利
與綠衫軍同樣喜事臨門的還有即將明日的對手達拉斯獨行俠，目前僅21勝40敗排名西區第12的獨行俠，雖然正遭遇四連敗低潮，季後賽前景堪憂。不過根據多家美媒報導，狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）在今日交手魔術的比賽中就會復出救火。不過獨行俠還是有一大利空，那就是明日將面臨「背靠背」賽程，剛打完奧蘭多魔術就得飛往波士頓交手難纏的綠衫軍。
