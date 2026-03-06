我是廣告 請繼續往下閱讀

▲奧洛林（如圖）的觸身球打傷陳傑憲，讓不少偏激的台灣球迷湧入他的社群開罵，奧洛林因此將IG關成私人。（圖／記者葉政勳攝）

▲龍恩（如圖）受傷後，許多台灣球迷當時也湧入傳球失誤的游擊手社群開罵，相當偏激。（圖／美聯社／達志影像）

▲陳傑憲呼籲球迷應該要尊重他人。（圖／陳傑憲IG＠hsien_1994）

2026年世界棒球經典賽（WBC）昨（5）日開打，中華隊首戰以0：3不敵澳洲，隊長陳傑憲6局上更遭觸身球擊中，造成左手食指遠端骨裂退場，讓台灣球迷心疼，因此出現許多不理性的人，湧入澳洲投手奧洛林（Jack O'Loughlin）的IG留言攻擊，導致對方將帳號改為私人。此舉讓台灣網紅Cheap看不下去，認為球迷跑到外國球員社群開罵的行為「有夠丟臉」。奧洛林昨日投出觸身球，導致陳傑憲左手食指骨裂，讓台灣球迷氣憤不已，湧入奧洛林的IG留言開罵，Cheap因此發文狠酸：「」。Cheap也列出之前台灣球迷「網暴」別國球員的其他案例，像是台美混血球員龍恩（Jonathon Long）在大聯盟春訓守備受傷，無緣參戰WBC，台粉就湧入游擊手羅哈斯（Jefferson Rojas）的社群留言，發表許多激進、帶有歧視的言論。先前12強賽時，因富藍戈失分導致美國逆轉勝，贏過委內瑞拉，讓台灣追平戰績晉級冠軍戰，台粉也到富藍戈的社群大讚他是「台灣之友」，富藍戈輸球還被嘲諷，直接氣到關閉留言。更早之前，2005年時，時任立委蕭美琴還發起「一人一信，支持王建民」活動，號召大家寄信給洋基球團人員，想逆轉王建民被下放小聯盟的局勢。洋基高層當時也震怒回應，認為台灣人的行為已經嚴重影響球團作業，立委公開他們的私人信箱也已侵犯了他們的隱私權。種種「台人出征」的舉動，都讓本該健康的體育賽事討論風氣受到影響。對於奧洛林被台灣球迷攻擊一事，陳傑憲昨晚也發文回應，「既然發生了就坦然面對，這就是比賽的一部分。在場上每個人都揹負著國家的勝負壓力，突發狀況在所難免，我們彼此尊重，謝謝大家的關心」。陳傑憲言下之意就是想安撫球迷情緒，希望大家不要過度解讀這場意外。