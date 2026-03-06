日本隊先發投手山本由伸的投球局數似乎已有初步規劃。2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽，日本隊今晚將於東京巨蛋迎戰中華隊。根據美媒披露，洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，山本由伸預計將在此役負擔3局的投球任務。
道奇教頭隔海「爆雷」：山本預計投3局
雖然山本由伸在2月底接受採訪時，曾對WBC的預計登板回數守口如瓶，笑稱是「秘密」，但其所屬的大聯盟球團顯然已有掌握。美國運動媒體《The Athletic》的道奇隊隨隊記者阿爾達亞（Fabian Ardaya）在社群平台X（原推特）上報導，道奇隊總教練羅伯斯透露，山本由伸今晚為日本隊出賽的計畫是投滿3局。
由於大聯盟球團通常會對參與國際賽的投手設下嚴格的球數或局數保護限制，山本由伸首場比賽預計投3局，除了因應春訓階段的體能調節，也可能是為了保留實力應對後續更高強度的淘汰賽。
井端教頭全力搶勝：要靠山本帶動全隊氣勢
日本隊總教練井端弘和昨日在官方練習後受訪，強調了首戰先馳得點的重要性。面對在2024年12強賽決賽擊敗日本隊奪冠的強敵中華隊，井端監督展現了復仇的決心：「台灣的投手實力非常好，球風也極具韌性。我希望我們能先取得領先，掌握比賽主導權。」
對於擔任「開幕投手」的山本由伸，井端監督賦予重任：「只要發揮他原本的投球水準即可。我非常期待他能投出一場帶動日本隊氣勢的比賽。」
超豪華打線力挺 山本由伸：期待回應教練團期待
為了支援山本由伸，日本隊預計排出的打線極為恐怖，前段棒次由大谷翔平、近藤健介坐鎮，中心打線則有鈴木誠也、村上宗隆、吉田正尚等重砲手。
山本由伸昨日在牛棚練投後表示：「扛第一戰是非常困難的，但我很榮幸能被賦予這個重任。希望能有個好的開局，我會努力完成工作，回應大家的期待。」
