2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事激戰正酣，韓國隊在首戰以11：4大勝捷克後，全台球迷最關注的焦點，莫過於3月8日的「台韓大戰」，那對中華隊而言是一場輸不得的背水一戰。韓國隊38歲的傳奇名投柳賢振，根據《韓聯社》報導他極可能在當天掛帥先發。面對這場可能睽違17年的經典對決，柳賢振受訪時坦言對中華隊首戰敗給澳洲感到驚訝，也直言沒有特別中華隊的某位打者。
夢回2009！從20歲王牌變成韓職老大哥
柳賢振上一次在WBC對戰中華隊，要追溯到2009年3月6日。當時年僅 21 歲的他，在東京巨蛋先發3局無失分，率領韓國隊完封台灣，開啟了那年韓國隊奪下亞軍的奇蹟之旅。
回想起17年前的往事，柳賢振接受《韓聯社》訪問時自嘲地笑說：「那是17年前了吧？我真的老了。」 從當年的火球少年，到如今韓職最具指標性的老大哥，柳賢振雖尚未被官宣為8日的先發投手，但根據他在熱身賽的調整節奏，許多韓媒認定他將再度承擔「抗台」重任。
解析台澳大戰！柳賢振：沒料到中華隊會被完封
談到中華隊首戰以0：3不敵澳洲，柳賢振透露雖然韓國隊友之間都沒說什麼，但他個人確實感到意外：「我沒有預料到會是這樣的結果，但短期賽事的結果取決於選手當天的狀態。」
儘管中華隊打線目前處於熄火狀態，柳賢振依然保持警戒。當被媒體問到是否有特別鎖定哪位中華隊打者時，他雖然斬釘截鐵地回答：「沒有。」 但隨後也補充，中華隊陣中仍有許多具備長打火力的打者，絕對必須提防被「一棒帶走」的風險。
東京巨蛋「全壘打海」 柳賢振：每一局都全力以赴
面對東京巨蛋容易產生全壘打的球場特性，加上WBC嚴格的65球投球限制，柳賢振早已擬定戰略。他強調控球將是決勝關鍵：「我會專注於製造一些軟弱的擊球。」
針對球數限制，柳賢振認為這反而讓他能更專注於每一顆球的品質：「我沒有必要在場上待太久，每一局就是全心全意投球，不需要去考慮傳統先發投手要拉長局數的包袱。」 此外，他在熱身賽中展現的「極慢大曲球」是否會成為對付中華隊的祕密武器，也引發各界關注。
消息來源：《韓聯社》
我是廣告 請繼續往下閱讀
柳賢振上一次在WBC對戰中華隊，要追溯到2009年3月6日。當時年僅 21 歲的他，在東京巨蛋先發3局無失分，率領韓國隊完封台灣，開啟了那年韓國隊奪下亞軍的奇蹟之旅。
回想起17年前的往事，柳賢振接受《韓聯社》訪問時自嘲地笑說：「那是17年前了吧？我真的老了。」 從當年的火球少年，到如今韓職最具指標性的老大哥，柳賢振雖尚未被官宣為8日的先發投手，但根據他在熱身賽的調整節奏，許多韓媒認定他將再度承擔「抗台」重任。
解析台澳大戰！柳賢振：沒料到中華隊會被完封
談到中華隊首戰以0：3不敵澳洲，柳賢振透露雖然韓國隊友之間都沒說什麼，但他個人確實感到意外：「我沒有預料到會是這樣的結果，但短期賽事的結果取決於選手當天的狀態。」
儘管中華隊打線目前處於熄火狀態，柳賢振依然保持警戒。當被媒體問到是否有特別鎖定哪位中華隊打者時，他雖然斬釘截鐵地回答：「沒有。」 但隨後也補充，中華隊陣中仍有許多具備長打火力的打者，絕對必須提防被「一棒帶走」的風險。
東京巨蛋「全壘打海」 柳賢振：每一局都全力以赴
面對東京巨蛋容易產生全壘打的球場特性，加上WBC嚴格的65球投球限制，柳賢振早已擬定戰略。他強調控球將是決勝關鍵：「我會專注於製造一些軟弱的擊球。」
針對球數限制，柳賢振認為這反而讓他能更專注於每一顆球的品質：「我沒有必要在場上待太久，每一局就是全心全意投球，不需要去考慮傳統先發投手要拉長局數的包袱。」 此外，他在熱身賽中展現的「極慢大曲球」是否會成為對付中華隊的祕密武器，也引發各界關注。
消息來源：《韓聯社》