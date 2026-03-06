ESPN知名名嘴史密斯（Stephen A. Smith）的消息指出，密爾瓦基公鹿隊總教練里弗斯（Doc Rivers）將於本賽季結束後，選擇結束自己長達26年的執教生涯，先後帶領過五支不同的球隊，也曾在2008年率領波士頓塞爾提克拿下總冠軍。目前公鹿球團以及里弗斯本人仍尚未出面確認此消息。
史密斯節目爆料 里弗斯將退役
史密斯近期在參加「SiriusXM」廣播節目時，接到一位聽眾的來電，該聽眾建議莫蘭特（Ja Morant）應離開曼菲斯灰熊，並改由里弗斯擔任灰熊教練會更有利。史密斯對此立即予以反駁，並聲稱里弗斯將在2025-26賽季結束後引退。「那個人不會是里弗斯，因為他會在本賽季結束後退休。」
現役勝場最多教頭 過去兩季成績不佳
根據《Basketball Reference》的數據，里弗斯目前以1188 場的執教勝場數，位居NBA史上執教勝分榜第六位。他也是目前 NBA 現役勝場數最多的總教練，且紀錄仍持續增加中。
本賽季對里弗斯來說並不輕鬆。公鹿目前以26勝35敗的戰績位居東區第11名，面臨10年來首次無緣季後賽的危機。整個賽季中，關於球隊與「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）不確定未來的傳聞與猜測始終揮之不去。
里弗斯在在2023-24季中接替葛里芬「Adrian Griffin」過去兩個賽季，公鹿經歷了連續兩年在季後賽首輪止步的挫敗。里弗斯與密爾瓦基簽下了一份為期四年、價值4000萬美元的合約，目前他的合約仍剩餘一年。
資料來源：《BasketNews》
