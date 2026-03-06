身為紐約洋基隊的精神領袖，「法官」賈吉（Aaron Judge）今年首度接下2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）美國隊隊長的重任。然而，一則賈吉在亞利桑那集訓營對隊友發表激勵演講的影片，卻在社群媒體上慘遭毒舌評論。輿論認為，相較於大谷翔平在上一屆決賽那句經典的「停止仰慕對手」，賈吉這段僅20秒的演講，被美媒狠批「平淡無奇」。
20秒演講遭冷嘲熱諷 這演說會讓你「想去散步」
根據大聯盟官方釋出的影片片段，賈吉在更衣室會議中站起身，試圖提振士氣。他對著眾星雲集的隊友們說：「我們處於劣勢，我們受了點傷，老兄。互相扶持吧，我們要在場上全力以赴。」
儘管內容充滿誠意，但這段僅20秒的片段卻迅速遭到網路輿論的冷嘲熱諷。美國媒體《The Athletic》評論直言：「賈吉的演講會讓你準備好去來一場快步走。」
專家緩頰：20秒「斷章取義」對演講者不公平
面對網路上的負評，學術界與演講專家卻有不同看法。哈佛大學講師、演講顧問公司CEO謝皮拉（Allison Shapira）直言對這些反應感到憤怒。她指出：「互聯網的瘋狂反應正是人們討厭公開演講的原因，因為大家害怕這20秒的片段被斷章取義並成為嘲笑的對象。」
謝皮拉分析，大眾所看到的僅是「 contextomy（語境剪輯）」，即透過剪輯聲音片段來營造負面觀感。她強調，賈吉並非專業演說家，且在20秒的合輯中，外界根本無法聽到完整的演說內容。約翰霍普金斯大學教授科恩（Steven Cohen）也表示，當聽眾缺乏語境時，會自動代入假設，而賈吉平時在洋基隊內是一位極受尊重的領導者。
領導力不只靠嘴說 賈吉開轟展現隊長決心
事實上，賈吉一直以溫暖、親民的領導風格著稱。許多前隊友都曾回憶，賈吉總是第一個主動迎接新人並給予鼓勵的人。但在眾人面前展現「煽動力」顯然與一對一的關懷是完全不同的挑戰。
雖然賈吉的「演講技巧」被媒體打了低分，但他隨即用手中的棒子證明了自己為何是這支夢幻隊的隊長。在隨後對戰科羅拉多洛磯隊的熱身賽中，賈吉一棒掃出了一發飛行距離高達453英尺的全壘打。
專家建議，最好的領導者不一定要具備如交響樂般的嗓音，而是能將人聚在一起實現共同目標。對於賈吉來說，他的領導力或許不在於這20秒的演說，而是在他踏入打擊區的那一刻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據大聯盟官方釋出的影片片段，賈吉在更衣室會議中站起身，試圖提振士氣。他對著眾星雲集的隊友們說：「我們處於劣勢，我們受了點傷，老兄。互相扶持吧，我們要在場上全力以赴。」
儘管內容充滿誠意，但這段僅20秒的片段卻迅速遭到網路輿論的冷嘲熱諷。美國媒體《The Athletic》評論直言：「賈吉的演講會讓你準備好去來一場快步走。」
面對網路上的負評，學術界與演講專家卻有不同看法。哈佛大學講師、演講顧問公司CEO謝皮拉（Allison Shapira）直言對這些反應感到憤怒。她指出：「互聯網的瘋狂反應正是人們討厭公開演講的原因，因為大家害怕這20秒的片段被斷章取義並成為嘲笑的對象。」
謝皮拉分析，大眾所看到的僅是「 contextomy（語境剪輯）」，即透過剪輯聲音片段來營造負面觀感。她強調，賈吉並非專業演說家，且在20秒的合輯中，外界根本無法聽到完整的演說內容。約翰霍普金斯大學教授科恩（Steven Cohen）也表示，當聽眾缺乏語境時，會自動代入假設，而賈吉平時在洋基隊內是一位極受尊重的領導者。
領導力不只靠嘴說 賈吉開轟展現隊長決心
事實上，賈吉一直以溫暖、親民的領導風格著稱。許多前隊友都曾回憶，賈吉總是第一個主動迎接新人並給予鼓勵的人。但在眾人面前展現「煽動力」顯然與一對一的關懷是完全不同的挑戰。
雖然賈吉的「演講技巧」被媒體打了低分，但他隨即用手中的棒子證明了自己為何是這支夢幻隊的隊長。在隨後對戰科羅拉多洛磯隊的熱身賽中，賈吉一棒掃出了一發飛行距離高達453英尺的全壘打。
專家建議，最好的領導者不一定要具備如交響樂般的嗓音，而是能將人聚在一起實現共同目標。對於賈吉來說，他的領導力或許不在於這20秒的演說，而是在他踏入打擊區的那一刻。