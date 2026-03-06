我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）西區強權丹佛金塊隊在今（6）日對陣洛杉磯湖人隊）的關鍵戰役前夕，於自由市場展開一連串積極運作，正式簽下瓊斯（Tyus Jones）和羅迪（David Roddy）兩名球員。金塊官方宣布，球隊已正式達成「兩簽一裁」的異動，旨在於季後賽衝刺期進一步深厚陣容深度。金塊隊首先宣布，正式簽下自由球員控球後衛泰厄斯‧瓊斯，他將披上金塊隊5號球衣。瓊斯本賽季在交易截止日前曾被達拉斯獨行俠隊收購，但僅出賽7場（場均3.6分、3.7助攻）便意外遭到裁掉。進入買斷市場後，瓊斯面臨多支球隊邀約，最終選擇加入具備高度奪冠競爭力的金塊。在穆雷（Jamal Murray）昨日狂飆45分展現火熱狀態之際，瓊斯的加盟將有效緩解後場組織壓力，為金塊提供穩定的第二陣容發動機。另一項異動則是針對側翼深度的補強。金塊隊宣布與2022年首輪第23順位的新秀大衛·羅迪簽下雙向合約（Two-way Contract）。羅迪職業生涯曾效力於灰熊、太陽、老鷹及火箭等多支球隊，生涯場均能貢獻6.2分與2.9籃板。本賽季羅迪在G聯盟展現了極佳的競技狀態，場均狂砍19.5分。為了騰出合約空間，金塊官方也宣布裁掉原有的雙向合約球員貝茨（Tamar Bates）。羅迪的高壯身材與外線潛力，被視為能為金塊板凳席注入活力的重要補充。休士頓火箭迎來振奮消息，申京（Alperen Sengun）、阿門湯普森（Amen Thompson）及小史密斯（Jabari Smith Jr.）皆已確認可以出戰對陣勇士的比賽。在保衛西區第三位置的關鍵期，火箭全員到齊將是一大優勢。根據資深記者Shams Charania報導，去年季後賽重傷的凱爾特人球星塔圖姆（Jayson Tatum）復出進度超前，下場對陣獨行俠的比賽已升級為「出戰成疑（Questionable）」。這位東部頂尖球星的歸隊，恐將再次翻轉東部競爭格局。金塊隊目前以38勝24負位居西區第五，今日主場迎戰西區第六的湖人隊，這場比賽的結果將直接影響雙方的季後賽排名優勢。