2026WBC世界棒球經典賽，美國隊今（6）日在預賽 B 組所在地德州休士頓的太空人主場進行官方練習。連續兩屆執掌美國隊的總教練德羅薩（Mark DeRosa）今日也出席賽前記者會記者會，談到本屆的目標，德羅薩表示要展現出要洗刷上屆亞軍的強烈鬥志。德羅薩表示，上一屆的賽事，停在大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout），因此本屆的唯一目標就是奪冠，「在 2023 年大賽最後，經歷了那場『楚奧特對決大谷』的場面，最終以2比3落敗。那一幕一直留在我的腦海裡。這次在組建名單時也強烈意識到這一點。因此，我對這次比賽的期待只有奪冠。」談到各國對 WBC 的高度熱忱，德羅薩表示：「從美國的角度來看，我們對拉丁美洲國家的激情與球迷的投入深感敬意。同時，日本隊的存在也不容忽視，他們在大賽中展現了極強的實力，某種意義上是種『神祕』的存在。」德羅薩也坦言現在美國國內產生了一種「如果不參加 WBC 就是損失」的氛圍。加上楚奧特與大谷的對決時刻，以及去年多倫多藍鳥對洛杉磯道奇的的世界大賽一路激戰到第七場，現在的棒球正處於最巔峰的狀態。他認為，正是日本與中南美各國對WBC的熱情，喚醒了美國球員的鬥志。美國隊本次由紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，陣中明星雲集包括哈波（Bryce Harper）、史金恩茲（Paul Skenes）等，首戰將於明（7）日台灣時間凌晨2點對上墨西哥。資料來源：《產經體育》