2026WBC世界棒球經典賽，美國隊今（6）日在預賽 B 組所在地德州休士頓的太空人主場進行官方練習。連續兩屆執掌美國隊的總教練德羅薩（Mark DeRosa）今日也出席賽前記者會記者會，談到本屆的目標，德羅薩表示要展現出要洗刷上屆亞軍的強烈鬥志。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上屆惜敗日本　美國捲土重來

德羅薩表示，上一屆的賽事，停在大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout），因此本屆的唯一目標就是奪冠，「在 2023 年大賽最後，經歷了那場『楚奧特對決大谷』的場面，最終以2比3落敗。那一幕一直留在我的腦海裡。這次在組建名單時也強烈意識到這一點。因此，我對這次比賽的期待只有奪冠。」

談到各國對 WBC 的高度熱忱，德羅薩表示：「從美國的角度來看，我們對拉丁美洲國家的激情與球迷的投入深感敬意。同時，日本隊的存在也不容忽視，他們在大賽中展現了極強的實力，某種意義上是種『神祕』的存在。」

世界棒球處於巔峰狀態　喚醒美國球員鬥志

德羅薩也坦言現在美國國內產生了一種「如果不參加 WBC 就是損失」的氛圍。加上楚奧特與大谷的對決時刻，以及去年多倫多藍鳥對洛杉磯道奇的的世界大賽一路激戰到第七場，現在的棒球正處於最巔峰的狀態。他認為，正是日本與中南美各國對WBC的熱情，喚醒了美國球員的鬥志。

美國隊本次由紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，陣中明星雲集包括哈波（Bryce Harper）、史金恩茲（Paul Skenes）等，首戰將於明（7）日台灣時間凌晨2點對上墨西哥。

資料來源：《產經體育》

更多經典賽相關新聞：

🔥陳傑憲挨球吻超大一聲！官網還原球路　球迷暗酸主審：不判好球？

🔥球評觀點／中華隊輸在調度！黃忠義很惋惜：「那一刻」就該喊暫停

🔥WBC中華隊對澳洲「9成勝率」神話破滅！還寫27年來隊史最難堪紀錄

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

陳柏毓經典賽登熱搜！爸爸是味全龍的他　中華隊4強投IG帳號快收

陳傑憲WBC經典賽日男被帥到暈船！Netflix幫他下註解：可靠帥隊長

經典賽解析／從12強冠軍到爆冷輸澳洲：打擊熄火與長打斷層差很大

WBC經典賽中華隊沒希望了？「最新3種晉級劇本」曝：仍有機會8強