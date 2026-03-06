我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（5）日2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事率先開打後，其他組別的賽事也將陸續開打，其中志在奪冠的「銀河戰艦」多明尼加隊卻在開打前夕接獲沉重的打擊。據《MLB.com》報導指出，休士頓太空人隊明星游擊手佩尼亞（Jeremy Peña）在昨日交手底特律老虎隊的熱身賽中，因處理滾地球導致右手中指骨裂，確定缺席本屆經典賽。美媒預測，將由上季在國聯MVP票選高居第四的響尾蛇好手培多莫（Geraldo Perdomo）頂替上陣。現年28歲的佩尼亞是太空人隊的攻守核心，去年首度入選明星賽，更繳出.304打擊率、17轟、20盜的全能數據，並以5.6的勝場貢獻值（bWAR）領先全隊。意外發生在當地時間週三熱身賽中的第三局，佩尼亞在處理老虎隊培瑞茲（Wenceel Pérez）的滾地球時受傷。雖然他堅持打完該半局並完成一次打擊，但後來經醫生診斷後確認為右手中指指尖骨裂。太空人球團表示，佩尼亞將在兩週後重新評估傷勢，這不僅讓他無緣WBC，更可能影響到大聯盟開幕戰。對於太空人球迷而言，這起傷勢令人不禁聯想到2023年奧圖維在經典賽因觸身球導致拇指骨折、缺席季初43場比賽的陰影。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）已與多明尼加主帥、傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）保持密切聯繫，確保球員獲得最佳照顧。儘管失去佩尼亞，人才濟濟的多明尼加陣容還是非常恐怖。美媒《The Athletic》響尾蛇隊的新星培多莫將接手游擊空缺，培多莫去年展現出頂尖的開路先鋒價值，是國聯最具威脅性的內野手之一。此外，現效力於紐約洋基隊的羅沙里歐（Amed Rosario）也具備隨時上場支援的能力。值得注意的是，多明尼加本屆徵召之路並不順遂。除了佩尼亞傷退，太空人另外兩大球星「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）與明星游擊柯瑞亞（Carlos Correa）都因保險問題無法參賽。多明尼加這對黃金二游搭檔的缺席，無疑為球隊的防線增添了變數。被分在「死亡之組」D組的多明尼加，同組勁旅包括委內瑞拉、荷蘭、尼加拉瓜與以色列。多明尼加將在週六（美國時間週五晚間）於邁阿密馬林魚隊主場迎戰尼加拉瓜，開啟重返2013年冠軍榮耀的征途。