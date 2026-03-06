金州勇士隊超級巨星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）本周向外界釋出一個罕見且坦誠的訊息：為了球隊長遠發展，他願意在職業生涯後期轉任替補。這項消息引起籃壇熱議，不僅展現了這位傳奇球星的無私氣度，也為勇士隊未來的陣容重建與接班計畫提供了更多彈性。
願為贏球轉型 柯瑞未來願意打替補
資深記者霍華德·貝克（Howard Beck）在節目中透露，現年37歲的柯瑞已經開始思考當自己不再是「先發等級」的那天。柯瑞坦言，他願意接受角色球員或替補的定位，只要這樣能幫助勇士隊贏得更多比賽。
貝克分析，柯瑞若轉任替補並非代表「降級」，而是戰略性的轉型。透過縮短上場時間，柯瑞能減少防守端的體能負擔，同時在進攻端發揮其歷史級的投射牽制力與空間創造能力，從而延長其職業生涯的影響力。而在這一切規劃中，柯瑞只有一個明確且不容動搖的偏好：在勇士隊結束職業生涯。
柯瑞因傷續缺陣 「跑者膝」成隱憂
儘管柯瑞對未來抱持開放態度，但勇士隊眼下正經歷一段沒有他的艱難時期。在今日對陣休士頓火箭隊的賽事中，柯瑞因「髕骨股骨疼痛症候群」（俗稱「跑者膝」）確定再度缺席。
這已經是柯瑞連續缺陣的第12場比賽，勇士隊在他缺席期間僅取得4勝7負的戰績，反映出球隊在失去這位得分引擎後，在進攻創造力與戰術空間上的巨大缺口。根據最新醫療評估，柯瑞因傷勢出現反覆，預計還需約10天後才能進行重新評估。
數據依然巔峰 勇士季後賽之路蒙陰影
柯瑞本賽季出賽39場，場均仍能繳出27.2分、3.5籃板、4.8助攻的頂尖數據，投籃命中率高達46.8%，三分球命中率39.1%，罰球命中率更維持在驚人的93.1%。
數據顯示，本季柯瑞在陣時勇士戰績為23勝16負，缺陣時則下滑至8勝14負。勇士教頭史蒂夫·科爾（Steve Kerr）目前正被迫提前適應「沒有柯瑞」的未來，嘗試在剩餘陣容中重新分配球權與進攻重任。球迷與球團正屏息以待下周的重新評估報告，期盼這位金州戰神能儘早回歸，帶領球隊在西區季後賽競爭中突圍。
