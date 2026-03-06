2026WBC世界棒球經典賽，中華隊即將在今（6）日晚間6點迎戰強敵日本隊，中華隊此戰將推出中信兄弟強投「美美」鄭浩均掛帥主投，而日本則由上賽季拿下世界大賽MVP的山本由伸應戰，《日刊體育》也預測本場比賽雙方打線，日本方面預計將由大谷翔平擔任開路先鋒，中心打線則是由鈴木誠也、吉田正尚以及岡本和真三位旅美球星組成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本打線火力驚人　大谷翔平預計擔任開路先鋒

在日刊體育預測的日本打線中，1-9棒分別為大谷翔平、近藤健介、鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、村上宗隆、牧秀悟、源田壯亮以及若月健矢，日本隊整體打線除源田壯亮打擊火力較弱外，其餘8棒都有一定攻擊火力，由大谷翔平擔任開路先鋒，恐怖的破壞力也將成為日本打線的核彈頭。

前一戰遭封鎖　中華隊力拼突破日本

而日刊體育預測的中華隊打線，分別為費爾柴德（Stuart Fairchild）、陳晨威、林安可、張育成、吳念庭、江坤宇、林子偉、蔣少宏以及宋晟睿，陳傑憲在對上澳洲的比賽中，因觸身球導致左手手指骨裂，預計本屆賽事很難再度上場，因此宋晟睿將頂替陳傑憲擔任先發右外野手。

昨日打線遭到澳洲封鎖後，本場比賽中華隊打線將碰上更艱鉅的挑戰，雖根據消息指出，山本由伸預計只會投三局，但日本隊牛棚仍有多名好手，如何尋求方法突破打擊低潮，成為本場比賽中華隊主要課題。

資料來源：《日刊體育》

🔥陳傑憲挨球吻超大一聲！官網還原球路　球迷暗酸主審：不判好球？

🔥球評觀點／中華隊輸在調度！黃忠義很惋惜：「那一刻」就該喊暫停

🔥WBC中華隊對澳洲「9成勝率」神話破滅！還寫27年來隊史最難堪紀錄

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽／大谷三振楚奧特成動力！美國隊主帥德羅薩：目標只有冠軍

陳柏毓經典賽登熱搜！爸爸是味全龍的他　中華隊4強投IG帳號快收

陳傑憲WBC經典賽日男被帥到暈船！Netflix幫他下註解：可靠帥隊長

經典賽解析／從12強冠軍到爆冷輸澳洲：打擊熄火與長打斷層差很大