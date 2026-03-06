我是廣告 請繼續往下閱讀

2026WBC世界棒球經典賽，中華隊即將在今（6）日晚間6點迎戰強敵日本隊，中華隊此戰將推出中信兄弟強投「美美」鄭浩均掛帥主投，而日本則由上賽季拿下世界大賽MVP的山本由伸應戰，《日刊體育》也預測本場比賽雙方打線，日本方面預計將由大谷翔平擔任開路先鋒，中心打線則是由鈴木誠也、吉田正尚以及岡本和真三位旅美球星組成。在日刊體育預測的日本打線中，1-9棒分別為大谷翔平、近藤健介、鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、村上宗隆、牧秀悟、源田壯亮以及若月健矢，日本隊整體打線除源田壯亮打擊火力較弱外，其餘8棒都有一定攻擊火力，由大谷翔平擔任開路先鋒，恐怖的破壞力也將成為日本打線的核彈頭。而日刊體育預測的中華隊打線，分別為費爾柴德（Stuart Fairchild）、陳晨威、林安可、張育成、吳念庭、江坤宇、林子偉、蔣少宏以及宋晟睿，陳傑憲在對上澳洲的比賽中，因觸身球導致左手手指骨裂，預計本屆賽事很難再度上場，因此宋晟睿將頂替陳傑憲擔任先發右外野手。昨日打線遭到澳洲封鎖後，本場比賽中華隊打線將碰上更艱鉅的挑戰，雖根據消息指出，山本由伸預計只會投三局，但日本隊牛棚仍有多名好手，如何尋求方法突破打擊低潮，成為本場比賽中華隊主要課題。資料來源：《日刊體育》