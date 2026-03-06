2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事火熱開打，日本武士隊今（6）日將在東京巨蛋贏來本屆賽事的首戰，對手就是中華隊。日媒《日刊體育》今日預測了台日大戰雙方的先發名單，日本隊陣容豪華程度堪稱「史上最強」，光是先發打線就預計排入5名大聯盟球星。然而，這份夢幻名單卻引發日本球迷熱議，甚至出現了一個非常「奢侈」的質疑：「大聯盟球星是太多了？」
大谷翔平領銜！日媒預測「大聯盟級」暴力打線
根據《日刊體育》今日預測，日本隊總教練井端弘和將在日本首戰就派出史上最強的大聯盟陣容、力拚首勝。其中，道奇巨星大谷翔平被預測將以「1棒、指定打擊」身分登場，力求在首局就先下馬威。
緊隨其後的是二棒近藤健介，而三到六棒則由4名大聯盟球星組成的超恐怖中心打線，依序為鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真以及村上宗隆。後段棒次還包含牧秀悟、源田壯亮等名將，捕手則由與先發投手山本由伸默契極佳的若月健矢擔綱。這套陣容光是長打火力，就足以讓各國投捕感到窒息。
拒絕大聯盟迷思！日網友希望給日職球星更多機會
儘管預測名單華麗，但日本網友卻出現了一個非常「奢侈」的建言。許多網友在評論區指出，過度依賴大聯盟組可能導致打線缺少串聯或守備隱憂。
一位日本網友提出了極其奢侈的戰術建議：「1、2棒應該放上日本職棒上壘率高、腳程快像是周東佑京這樣的選手，讓他們先上壘，後續再由大聯盟球星來清空壘包。」 日本網友認為，大聯盟球員雖然長打力驚人，但未必能連貫成「線」，若能善用周東、小園海斗等快腿擾亂投手，威力會更大。
甚至有球迷直言，若只看長打而忽略守備，像吉田正尚、鈴木誠也近年在大聯盟守備機會較少，在東京巨蛋這種一分不能讓的比賽中，守備隱憂恐成致命傷，因此呼籲教練團應讓日本職棒的「守備職人」有更多上場空間。
日刊體育預測中華隊打線
日刊體育今日預測中華隊首棒依舊是Stuart Fairchild擔任先鋒，第二棒快腿陳晨威，第三棒指定打擊的林安可，第四棒「國防部長」張育成鎮守三壘，接著是一壘防區的吳念庭、六、七棒分別是二遊好搭擋江坤宇、林子偉，八棒捕手還是蔣少宏，九棒則是頂替陳傑憲先發、昨日在右外野有六星級美技的宋晟睿，預測名單幾乎與台澳大戰先發名單沒有區別。
消息來源：《日刊體育》
