▲李政厚昨日戴著梵克雅寶項鍊出賽，格外引人注目。（圖／美聯社／達志影像）

▲27歲的李政厚目前效力於MLB舊金山巨人隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）昨（5）日開打，27歲的韓國隊長李政厚被拍到在與捷克對決時，脖子上居然戴著價值台幣32萬元的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）黑色幸運草項鍊，讓粉絲紛紛大讚他人帥又有品味。而李政厚也是台灣隊長陳傑憲的偶像之一，陳傑憲4日飛到東京巨蛋後，更藉機追星，與李政厚留下合照，直呼李政厚和大谷翔平一樣，都是「亞洲男神」。李政厚昨日領軍韓國隊力抗捷克，以11：4的成績取勝，除了他在場上的強勁實力受到關注外，李政厚脖子上的梵克雅寶項鍊也格外吸睛，引發討論。，但這價位對於6年領1.13億美金（約新台幣35億元）的李政厚來說，只是零頭，不足掛齒。台灣網友看到他的帥照後，也紛紛在Threads上留言討論，「厚哥真的帥」、「還戴梵克雅寶～有品味」、「這個已經不是『蠻帥的』，是很帥」、「第一次看到球員戴那麼顯眼的項鍊」、「李政厚在韓國人裡面真的算頂級帥，又會打球也會賺錢，根本是頂級再頂級」、「雖然我不挺韓國，老實說，李政厚真的蠻帥的」。而李政厚的帥度就連台灣隊長陳傑憲也認證，他4日在東京巨蛋打練習賽時，還不忘抽空去找李政厚合照。陳傑憲笑說：「我就用很破爛的英文跟他說，我真的很喜歡你，然後跟他說謝謝，他也說很高興認識我。」除了李政厚外，陳傑憲透露自己這趟東京行的另一個合照目標還有大谷翔平，認為大谷和李政厚都是又會打球、人又帥的球星代表，直呼：「他們兩位真的是亞洲男神」。