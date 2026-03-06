我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊日前在比賽中大勝沙加緬度國王，場上的「垃圾話大戰」比戰果更加引人注目。湖人球星唐西奇（Luka Doncic）與昔日MVP「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）在場上爆發口角，知名NBA創作者「Legendz」透過唇語解讀與音軌還原，將這段充滿火藥味的對話完全曝光。只見威少率先開噴：「Ball Don't Lie！」，唐西奇當然不甘示弱的回懟道：「你輸了20分還在噴垃圾話。」雙方就此點燃另一場戰火。衝突的起因在於唐西奇站上罰球線，第一球失手時，效力於國王隊的威少興奮大喊：「門都沒有！球不會說謊（Ball don't lie）！」 面對挑釁，當時領先20分的唐西奇顯得氣定神閒，笑著回嗆：「你輸了20分還在噴垃圾話。」這句話顯然戳中了威少的自尊心，他立刻暴怒回應：「老子可以整天噴，你他X的能拿我怎樣？」 隨後威少便因為情緒過於激動被裁判吹判一次技術犯規。即便湖人球員肯納德（Luke Kennard）試圖上前當和事佬，威少仍餘怒未消，不斷強調：「我可以說任何我想說的話，我不管輸幾分，我想怎麼跟你說話就怎麼說。」多數球員在比賽大幅落後時會選擇噤聲，但威少顯然是個異類。對他而言，場上的勝負與個人數據並不影響他噴垃圾話的權利。唐西奇試圖用「比分」讓對方閉嘴的戰術，反而點燃了威少大比分落後的怒火，導致衝突進一步升級，直到國王隊友將他拉開才告一段落。雖然湖人球迷很享受唐西奇回嗆對手的「屁孩口吻」，但他的「口舌之快」也正讓球隊陷入隱憂。本季至今，唐西奇已累積高達14次技術犯規，距離自動禁賽的門檻僅一步之遙。不同於與球員間的鬥嘴，唐西奇絕大多數的技術犯規來自與裁判的爭論。在湖人陣容深度不足、極度依賴唐西奇、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）三巨頭發揮的情況下，唐西奇若因情緒管理不當導致禁賽，對正值戰績衝刺期的湖人隊而言將是巨大打擊。