曼菲斯灰熊隊官方於今（6）日宣布，當家球星莫蘭特（Ja Morant）因左肘尺側副韌帶（UCL）傷勢恢復不如預期，將至少再缺陣兩周。這名26歲的昔日全明星後衛，本季飽受傷病困擾，且因合約昂貴與出勤率極低，已讓球團對其耐心逐漸耗盡，預計今夏將重啟交易談判。莫蘭特是在今年1月21日遭遇左肘韌帶扭傷，他在週三接受了追蹤影像檢查，結果顯示傷處尚未完全癒合，且莫蘭特仍感到持續不適。灰熊隊發表聲明指出，莫蘭特將在兩週後再次接受評估。本賽季至今，莫蘭特僅出賽20場，進入2026年後更只打了3場比賽。灰熊隊目前戰績為23勝38負，距離西區附加賽最後一個席位已有6場勝差。在莫蘭特缺陣且歸期未定的情況下，灰熊隊衝擊季後賽的希望已微乎其微。事實上，莫蘭特在今年2月的交易截止日前曾是熱門話題，據傳他對自己最終留在曼菲斯感到「驚訝」。然而，交易未果的主要原因在於其不可靠的健康狀況——他在過去三個賽季總共僅出賽79場。此外，莫蘭特龐大的合約也讓各隊卻步。他未來兩年的薪資分別高達4240萬美元與4490萬美元，對於一名出勤率低且本季數據下滑（場均19.5分、投籃命中率41%）的球員來說，多數球隊不願承擔如此高額的風險。根據外媒報導，灰熊隊預計在今年夏天重新開啟莫蘭特的交易搜尋。儘管因上述因素可能導致換回的籌碼有限，但灰熊隊改革的決心已現。據悉，在交易截止日前，灰熊曾與邁阿密熱火、明尼蘇達森林狼、沙加緬度國王以及密爾瓦基公鹿等隊伍進行過初步接觸。莫蘭特能否在夏季前恢復健康並證明身價，將決定這位曾經震撼聯盟的「空中飛人」下一站將落腳何處。