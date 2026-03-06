我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽今（6）日持續在東京巨蛋開打。昨日爆冷完封世界排名第2中華隊的澳洲隊，今日將迎戰捷克隊。澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）在賽前記者會上展現沉穩態度，強調球隊絕不輕敵，並正式宣布今日對戰捷克的先發投手為28歲、193公分左投亨德里克森（Josh Hendrickson）。澳洲隊今日沿用了昨日擊敗中華隊的先發打線，展現出對球員的高度信任。而負責鎮守投手丘的是身高與實力兼具的左投亨德里克森。39歲的澳洲隊老將肯尼利（Tim Kennelly）今日出任「9棒右外野手」，他在賽前受訪時特別介紹了這位同鄉後輩：「我從喬許（亨德里克森）14、15歲時就認識他了，當時他還是個又高又瘦的少年。去美國讀大學回來後，他變得更強壯、也成了更優秀的投手。他在場外是個『溫柔的巨人』，但踏上球場就是個真正的競爭者。」儘管昨日剛擊敗強敵中華隊，澳洲隊總教練尼爾森依然保持高度警戒。他表示：「我們在2023年學到了很多，雖然這支球隊很有活力，但我們還有很多事情需要證明。可以說，這支球隊到目前為止還沒有達成任何實質性的成就。」回顧昨日賽事，澳洲隊靠著柏金斯（Robbie Perkins）與巴札納（Travis Bazzana）的兩發全壘打，以3:0重挫中華隊。尼爾森強調，他完全信任這群球員的心理素質：「他們是真正的競爭者，渴望勝利。我期待他們今天能保持高度集中，發揮出應有的水準。」澳洲隊若能今日擊敗捷克，將取得2勝0負的極佳開局，對於爭奪分組前兩名、挺進邁阿密複賽將佔據絕大優勢。在昨日韓、澳紛紛取勝後，C組戰況已陷入白熱化，澳洲隊能否持續發揮堅韌的團隊連結與強大投打戰力，將是今日觀戰焦點。