洛杉磯湖人隊傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近日在《Mind the Game》Podcast節目中，揭露了他在職業生涯巔峰時期，為了應對季後賽巨大壓力而採取的極端做法。他透露，曾為了保持專注，在長達兩個半月的季後賽期間將所有通訊設備關機，杜絕外界一切干擾。詹姆斯在節目中回憶，早年在追求總冠軍的漫長征途中，他對自己的要求近乎苛刻。「正如我一直提到的，誰會比我更能追究自己的責任？」 詹姆斯表示，在整個季後賽期間，他會徹底關閉手機，連親友都無法直接聯繫到他。為了確保有緊急狀況發生，詹姆斯會讓身邊的親人聯絡每天跟他在一起的經紀人，「若真的發生緊急事件，他們會直接來敲我的房門。除此之外，整整兩個半月，沒有人能聯繫到我。」 他強調這並非為了躲避負面輿論，而是單純不想讓任何瑣事分散他在球場上的專注力。雖然詹姆斯承認現在已不再使用這種極端的斷聯方式，但他過去連續八年闖進總決賽的瘋狂紀錄，正是建立在這種近乎偏執的專注力之上。然而，隨著年歲增長與角色變化，詹姆斯今年在湖人的「最後一舞」面臨巨大挑戰。本季被廣泛視為詹姆斯與湖人合約動盪前的最後奪冠機會，但球隊現狀並不樂觀。目前湖人的防守效率位居全聯盟倒數第九，這對於一支志在奪冠的球隊而言無疑是致命傷。除了防守問題，詹姆斯、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）這套核心陣容的化學反應，在過去幾個月中始終起伏不定。儘管詹姆斯擁有豐富的奪冠經驗、唐西奇曾打進過總決賽，但三人至今仍未找到能統治比賽的默契。距離季後賽剩下約六週的時間，詹姆斯必須再次找回當年那份絕對專注的狀態，並帶領球隊重整崩盤的防守體系。對於這位歷史級巨星來說，這或許是他職業生涯中難度最高的一次挑戰。