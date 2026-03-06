我是廣告 請繼續往下閱讀

台日大戰今晚登場 瑪菲司發祭品文：贏球請5000份雞排

▲瑪菲司（如圖）出發前往東京巨蛋，替台灣選手應援。（圖／瑪菲司Threads ＠halo_mavis）

氣勢不能輸！東京巨蛋被台灣人擠爆

陳傑憲骨裂 今晚能否上場引關注

2026世界棒球經典賽（WBC），中華隊即將在今（6）日晚間6點迎戰強敵日本隊，賽事引發高度關注，不少藝人、啦啦隊也親自飛到日本應援。前黑澀會美眉瑪菲司與老公H先生也出發前往東京巨蛋，貼文一出讓許多網友直呼「這份豪氣真的太帥了，中華隊一定贏」、「我等著排雞排」。瑪菲司昨日在社群上發文，PO出機場照透露和老公出發東京幫中華隊加油，雖然對上澳洲隊吞敗，但她仍給予選手們滿滿鼓勵，表示「明天不管結果如何，只要中華隊拚到底，我們就一起挺到底」。文中，瑪菲司也發出祭品文，「如果明天贏球，我跟H先生二話不說請5000份雞排」，貼文一出網友們除了感謝夫妻倆對於中華隊的支持，也留言準備排隊領雞排，對於今晚賽事抱持著信心，「中華隊加油！Team Taiwan」、「果然沒有喜歡錯人！你們超棒的」、「一定贏」。另外，瑪菲司還分享搭機時與座艙長的對話，對方得知他們要去日本替中華隊加油時，感嘆「啊，好可惜今天輸了！」但下一秒瑪菲司與座艙長一口同聲說：「但是明天會贏的。」讓她當下有感而發，認為輸贏是一回事，但台灣人應援的氣勢又是另一回事，也難怪東京巨蛋會被台灣人擠爆。中華隊今晚與日本的對決，將推出中信兄弟強投「美美」鄭浩均掛帥主投，而日本則由上賽季拿下世界大賽MVP的山本由伸應戰。昨日，「台灣隊長」陳傑憲在與澳洲的比賽中，因觸身球導致左手手指骨裂，能否出賽仍是未知數，讓許多球迷擔心不已。