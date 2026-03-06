我是廣告 請繼續往下閱讀

夏洛特黃蜂昨（5）日在客場以118：89轟垮波士頓塞爾提克，黃蜂超級菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）砍下全隊最高的20分，此戰克努佩爾兩分球命中率以及三分球命中率皆在5成以上，同時克努佩爾也追平「飛人」喬丹（Michael Jordan）在菜鳥年所創下的記錄。記錄喬丹在1984-85菜鳥賽季曾有26場比賽，以65%以上真實命中率（True Shooting）達成得分20+的場次，當年喬丹場均貢獻28.2分、6.5籃板、5.9助攻以及2.4抄截而克努佩爾在對陣塞爾提克的比賽中，正式追平喬丹紀錄，黃蜂目前例行賽剩餘19場，克努佩爾只要再打出一次相同表現就能超越喬丹。克努佩爾本季打出超水準表現，目前奪下新人王的呼聲要高於達拉斯獨行俠的弗拉格（Cooper Flagg）克努佩爾本季場均繳出19.2分、5.5籃板以及3.4助攻，此外他也打破多項NBA歷史多項菜鳥三分球記錄。黃蜂在擊敗塞爾提克後戰績來到32勝31敗，這是自去年十月開季以來首次勝率突破五成。目前黃蜂升至東區第九，距離第六名的費城 76 人僅剩2.5場勝差。剩餘的例行賽，黃蜂將力拼提升排名。資料來源：《The Sporting News》