NBA例行賽於今日展開西區焦點對決，由金州勇士客場挑戰休斯頓火箭。近期深陷傷病泥淖的勇士隊，雙方這一場比賽打得異常激烈，一路廝殺到延長賽，「KD」杜蘭特（Kevin Durant）得到23分，但勇士靠著小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）得到26分，終場以115：113贏球，也終止近期的2連敗。賽前位居西區第三的火箭隊近況不俗，過去5場豪取4勝。雖然范維里特（Fred VanVleet）與亞當斯（Steven Adams）持續缺陣，但原先列入出戰成疑的申京（Alperen Sengun）、湯普森（Amen Thompson）及小史密斯（Jabari Smith Jr.）此役均順利出戰。賽前排在西區第八的勇士正值低迷期，過去7場僅拿2勝，與身後的快艇僅剩1場勝差。勇士在缺少柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等多名主力核心的情況下，開賽卻展現極強韌性。首節比賽，梅爾頓（De'Anthony Melton）手感火熱，外線強投三分命中幫助勇士一度拉開至11分差並迫使火箭叫停；首節結束，勇士靠著吉納森威廉姆斯（Jonathan Williams）籃下補刀，以30：20反客為主暫時領先。半場勇士以51：47領先火箭，團隊多點開花，唯一得分上霜的僅有梅爾頓（De'Anthony Melton），他還有2次阻攻，團隊得以保持領先的關鍵原因是失誤控制，只有4次；火箭方面，杜蘭特拿到10分，這一場比賽替補出賽的謝潑德（Reed Sheppard）得到11分。易籃再戰後，勇士數度有機會將分數拉開，但火箭總能給予反擊，雙方的差距仍然非常有限，火箭第三節攻下35分，並靠著卡佩拉（Clint Capela）的罰球超前，三節打完以82：81領先。末節兩隊火力都有所下滑，雙方進入到防守戰，比賽剩下3分16秒時，格林兩次罰球將分數追平，之後勇士一度靠著波傑姆斯基的兩分球超前，但是火箭這邊，申京籃下打進再度反超。後續梅爾頓三分再進，回過頭來申京籃下又得2分。進入最後1分鐘時，勇士靠霍福德（Al Horford）三分球，幫助球隊取得2分領先，但申京今天在籃下真的無法阻擋，再度鉤射拿2分，又幫助火箭追平。最後6.5秒，梅爾頓勉強出手被杜蘭特封蓋，裁判回看錄像後確認沒犯規，中場跳球勇士取得球權，但未能打進比賽進入延長賽。雙方再戰五分鐘，波傑姆斯基在延長賽大放異彩，個人連得5分，讓勇士在進入最後2分鐘時取得5分領先。不過勇士後續保護球權不佳，讓火箭發起反擊，杜蘭特又投進三分球，主場軍6：2的反擊追到剩下1分，關鍵時刻梅爾頓關鍵二波進攻擺進2分，讓勇士最後4.2秒領先到3分。暫停回來之後，勇士選擇犯規讓杜蘭特罰球，他兩罰俱中，但後續發球戰術，火箭卻沒有迅速犯到規，時間被勇士拖完，比賽就此結束。杜蘭特這一場比賽拿到23分，謝潑德攻下30分，但最終輸球。勇士波傑姆斯基德到26分，梅爾頓德到23分。