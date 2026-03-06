NBA例行賽今（6）日由華盛頓巫師坐鎮主場迎戰前來踢館的猶他爵士。此役最大焦點莫過於全明星後衛崔楊（Trae Young）迎來加盟巫師後的首秀。儘管崔楊在末節率隊一度追至僅5分差，但最終仍難敵爵士隊貝利（Ace Bailey）狂轟32分的火力，爵士終場以122：112擊敗巫師，成功終結7連敗，而巫師則苦吞7連敗。

兩軍傷兵滿營　崔楊首秀備受關注

本場比賽雙方皆面臨多名主力缺陣。巫師隊少了戴維斯（Anthony Davis）、薩爾（Alex Sarr）與喬治（Keshon George）；爵士隊則缺少馬爾卡寧（Lauri Markkanen）、努爾基奇（Jusuf Nurkic）等核心球員。

在眾人關注下，崔楊首度披上巫師戰袍登場。首節他還在尋找手感，僅靠一次「2+1」拿到分數，而爵士隊則在貝利與科利爾（Isaiah Collier）的帶領下，單節轟下37分，首節結束便以37：23領先巫師。

分差一度達21分　巫師內線支柱領軍苦追

次節，爵士火力依舊凶猛，貝利單節外線發難連得10分，幫助爵士將領先優勢一度擴大至67：46的21分差距。半場戰罷，爵士以67：49穩穩領先。

雙方易籃後，巫師展開絕地大反攻。崔楊加強傳導與進攻，聯手強森（Tre Johnson）打出一波進攻高潮，單節轟下35分將分差縮小。進入關鍵第四節，巫師中鋒里斯（Julian Reese）展現禁區主宰力，連續補籃得手，在末節剩餘時間不多時一度追到89：94僅剩5分差距，讓主場球迷燃起逆轉希望。

貝利鎖定勝局　爵士終結連敗泥淖

然而，爵士隊新人科利爾在關鍵時刻展現大心臟，一次強硬的「2+1」止血，隨後菲利波夫斯基（Kyle Filipowski）在籃下暴扣得手，再次將分差拉開至雙位數。儘管巫師不放棄反撲，但爵士穩紮穩打守住勝果，最終以10分之差帶走勝利。

爵士方面，貝利全場砍下全場最高的32分、2 抄截；科利爾進帳27分、11助攻；菲利波夫斯基也有20分、14籃板的雙十表現。巫師方面則由里斯領銜，繳出18分、20籃板；庫利巴利17分；迎來首秀的崔楊則繳出12分、6助攻、2抄截，手感仍在調整中。

