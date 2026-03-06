中華隊在2026世界棒球經典賽（WBC）首戰以0：3不敵澳洲，晉級形勢陷入險境，沒想到賽場外更爆出「情資外洩」疑雲。一名自稱曾任中華隊職員、現為澳洲隊情蒐小組成員的男子，在社群平台發文嘲諷中華隊戰敗，引發全台球迷怒火。對此，運動部今（6）日緊急發聲闢謠，強調經查證後該員身分純屬虛構。
自爆「投靠對手」 發文嘲諷引爆球迷眾怒
事件起因於台澳大戰賽後，一名活躍於Threads的網友轉發澳洲隊總教練稱「摸透中華隊」的報導，並語帶輕蔑地寫下：「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗的時候……任務達成！」他甚至自稱當初同時向台、澳兩國投遞履歷，最終受僱於澳洲，更公開詢問未來是否有機會被韓國或捷克隊聘用。
該男子的發言隨即遭到網友「肉蒐」，發現他的社群自介標榜曾任「2013年WBC培訓人員」及「2017年中華隊體能訓練師」，甚至曾曬出出入國訓中心的照片，聲稱正在研究中華隊的配球系統。此舉引發球迷高度緊張，擔心球隊核心訓練數據遭到內鬼「轉賣」給競爭對手。
面對排山倒海的輿論壓力，運動部今日上午正式做出回應。針對該名網友自稱曾參與國家隊運作一事，已會同國訓中心及運動科學中心等相關單位查證，結果顯示該網友自述的經歷與事實完全不符，強調相關體系中「查無此人」。目前該名男子疑似因受不了網友圍剿，已緊急刪文並關閉帳號，運動部及時的聲明也讓球迷鬆了一口氣。
