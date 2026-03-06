中華隊在2026世界棒球經典賽（WBC）首戰以0：3不敵澳洲，晉級形勢陷入險境，沒想到賽場外更爆出「情資外洩」疑雲。一名自稱曾任中華隊職員、現為澳洲隊情蒐小組成員的男子，在社群平台發文嘲諷中華隊戰敗，引發全台球迷怒火。對此，運動部今（6）日緊急發聲闢謠，強調經查證後該員身分純屬虛構。

我是廣告 請繼續往下閱讀
自爆「投靠對手」　發文嘲諷引爆球迷眾怒

事件起因於台澳大戰賽後，一名活躍於Threads的網友轉發澳洲隊總教練稱「摸透中華隊」的報導，並語帶輕蔑地寫下：「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗的時候……任務達成！」他甚至自稱當初同時向台、澳兩國投遞履歷，最終受僱於澳洲，更公開詢問未來是否有機會被韓國或捷克隊聘用。

該男子的發言隨即遭到網友「肉蒐」，發現他的社群自介標榜曾任「2013年WBC培訓人員」及「2017年中華隊體能訓練師」，甚至曾曬出出入國訓中心的照片，聲稱正在研究中華隊的配球系統。此舉引發球迷高度緊張，擔心球隊核心訓練數據遭到內鬼「轉賣」給競爭對手。

運動部火速切割：國訓、運科中心均無此人

面對排山倒海的輿論壓力，運動部今日上午正式做出回應。針對該名網友自稱曾參與國家隊運作一事，已會同國訓中心及運動科學中心等相關單位查證，結果顯示該網友自述的經歷與事實完全不符，強調相關體系中「查無此人」。目前該名男子疑似因受不了網友圍剿，已緊急刪文並關閉帳號，運動部及時的聲明也讓球迷鬆了一口氣。

🔥陳傑憲挨球吻超大一聲！官網還原球路　球迷暗酸主審：不判好球？

🔥球評觀點／中華隊輸在調度！黃忠義很惋惜：「那一刻」就該喊暫停

🔥WBC中華隊對澳洲「9成勝率」神話破滅！還寫27年來隊史最難堪紀錄

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

WBC台灣隊今迎戰日本　賴清德：加油聲一定更大！祝福旗開得勝

WBC台日戰登場！為中華隊加油　蔣萬安公布北市賞櫻地圖

陳傑憲的偶像！李政厚WBC戴32萬項鍊上陣　粉絲愛慘：好有品味

WBC日韓大戰影響檔期！IU邊佑錫新劇《21世紀大君夫人》改4/10播