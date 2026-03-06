華盛頓巫師在交易截止日前，換回崔楊（Trae Young）以及戴維斯（Anthony Davis）其中崔楊在今（6）日巫師對上猶他爵士的比賽中迎來回歸，全場拿下12分、6助攻，而巫師在對陣爵士的比賽前，也宣布戴維斯已經恢復個人訓練，並將在兩週後再次評估傷勢。巫師總管道金斯（Will Dawkins）也預期戴維斯能夠賽本賽季結束前回歸球場。
戴維斯恢復訓練 兩週後重新評估
ㄧ巫師隊在迎戰猶他爵士的前幾小時宣布，因左手韌帶受傷缺陣的戴維斯將在兩週後再次接受重新評估。根據球隊聲明指出，戴維斯週三已於洛杉磯的希達斯-西奈醫療中心（Cedars-Sinai Medical Center）完成複檢。聲明中提到進展符合預期，目前已獲准開始進行受限的個人場上籃球活動。
大小傷勢不斷 戴維斯僅在獨行俠出戰29場
戴維斯自1月9日受傷後便未曾出賽，當時他還效力於達拉斯獨行俠，在防守爵士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）時傷及手部。隨後，獨行俠在交易截止日前的一筆8人大交易中，將戴維斯送往華盛頓。
雖然最初有報導猜測戴維斯可能會等到下個賽季才披上巫師戰袍，但巫師總管道金斯上個月曾向媒體表示，預期戴維斯能在本賽季結束前上場。幸運的是，戴維斯最終並不需要進行原本可能導致數月缺陣的手術。
這只是戴維斯自離開湖人後的最新一起傷病挫折。此前在涉及東契奇（Luka Dončić）前往湖人的三方交易中，戴維斯被送往獨行俠，隨後便遭遇腹部傷勢；2025年2月回歸首戰表現神勇，卻又因相關的長收肌拉傷缺陣六週。接著在 4 月對陣老鷹時，又不慎被隊友加福德（Daniel Gafford）肘擊導致視網膜剝離，接受了休賽期手術，最終戴維斯僅在獨行俠留下29場的出賽紀錄。
資料來源：《Yahoo Sports》
