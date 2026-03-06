我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（6）日上演一場令人跌破眼鏡的激戰。金州勇士在缺少三大核心柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的極度劣勢下，客場與休士頓火箭鏖戰至延長賽，最終以115：113險勝對手。這場失利不僅讓火箭掉出西區前三，也讓西區季後賽名次爭奪陷入極度混亂的局面。面對兵強馬壯的火箭隊，勇士此役排出的輪換陣容中甚至包含三名雙向合約球員。然而，勇士小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）扛起進攻重任，狂砍26分成為勝負關鍵。防守端則由老將格林（Draymond Green）與霍福德（Al Horford）坐鎮，成功限制了火箭雙核心杜蘭特（Kevin Durant）與申京（Alperen Sengun）的發揮。勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）賽後在社群媒體上驚嘆：「這可能是勇士本賽季最令人印象深刻的勝利之一。在缺少三名明星球員的情況下，他們居然能在客場擊倒火箭。」對於志在穩住西區前三席次的火箭隊來說，這場敗仗無疑是巨大的打擊。儘管杜蘭特與申京領軍全力反撲，但在加時賽關鍵時刻仍無力回天。雅虎體育記者艾科（Kelly Iko）語氣沉重地表示：「休士頓，天啊。輸給這樣一支人員嚴重不整的勇士，等到4月份西區排名進入肉搏戰階段時，這場失利可能會讓他們付出慘痛代價。」此役過後，火箭隊戰績下滑至38勝23負，勝率正式被明尼蘇達森林狼反超，跌至西區第四。隨著例行賽進入尾聲，西區第三到第八名的勝差持續縮小，每一場勝負都可能導致排名劇烈變動。勇士隊靠著這場勝利穩住了西區第八的位置，暫時緩解了身後快艇追擊的壓力；而火箭則必須迅速重整旗鼓。明日上午9點，火箭將在主場背靠背迎戰拓荒者，這場比賽已成為他們止跌回升、奪回西區前三席次的必勝之戰。