根據知名記者歐康納（Kevin O’Connor）報導，費城76人已將洛杉磯快艇超級球星雷納德（Kawhi Leonard）列為休賽季的首要交易目標。雖然快艇在剛過去的交易大限前尚未準備放人，但隨著快艇進入重建轉型期，這樁震撼聯盟的交易極可能在今年夏天達成。
快艇大換血前奏！哈登、祖巴茨相繼離隊
洛杉磯快艇在今年交易大限動作頻頻，顯示球團已放棄以現有陣容爭冠的念頭。快艇先是將哈登（James Harden）送往騎士換回年輕控衛加蘭（Darius Garland）；隨後又將當家長人祖巴茨（Ivica Zubac）交易至溜馬，換取潛力得分手馬瑟倫（Bennedict Mathurin）。
在核心陣容相繼拆解後，快艇轉向重建的意圖明顯。考量到雷納德的年齡與傷病史，加上他的合約即將進入最後一年，快艇若能透過交易回收未來資產，將是重建之路的關鍵。
76人很有誠意！美媒曝送2枚首輪、5枚次輪加潛力新星
根據美媒《Fadeaway Media》揭露，76人為了迎來這位兩屆總決賽 MVP，最可能祭出的籌碼如下：
費城76人獲得：雷納德（Kawhi Leonard）
洛杉磯快艇獲得： 格蘭姆斯（Quentin Grimes）（先簽後換）、2028年首輪籤、2029年首輪籤、以及高達5枚未來次輪選秀籤。
這份提議對快艇極具誘惑，不僅能獲得格萊姆斯（Quentin Grimes）這位即戰力新秀，更能一次補回過去幾年為了「贏在當下」而透支的選秀權。
四巨頭有隱憂！傷病成76人豪賭關鍵
對76人而言，倫納德是衝擊總冠軍的最後一塊拼圖。目前費城擁有全明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）與超強新人埃奇庫姆（VJ Edgecombe）組成的年輕核心，搭配兩大老將恩比德（Joel Embiid）與喬治（Paul George）。
然而，這套紙面上的「四巨頭」充滿變數。恩比德仍不時受到傷病困擾，喬治則因違反聯盟禁藥規定遭禁賽，加上雷納德本身的健康狀況，76人這場豪賭雖然天賦上限極高，但耐戰度將是最大考驗。此外，喬治下賽季薪資高達5400萬美元，若要網羅雷納德加盟，76人除了送出多枚選秀籤，勢必得再針對薪資空間進行大幅度清洗或裁員。
