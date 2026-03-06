聖安東尼奧馬刺今（6）日主場迎戰底特律活塞，馬刺本場比賽手感火燙，半場打完就已領先活塞16分，下半場雖手感降溫，但靠著防守限制活塞進攻，文班亞馬（Victor Wembanyama）本場比賽狂砍38分，加上福克斯（De'Aaron Fox）也拿下29分，終場馬刺就以121：106擊敗活塞，拿下2連勝。
馬刺上半場火力全開 半場領先16分
馬刺首節火力全開，團隊單節投進7記三分球，福克斯單節砍下13分，文班亞馬也拿下12分，反觀活塞方面，單節團隊僅拿下23分，首節打完馬刺以38：23領先活塞。
第二節活塞開始追分，康寧漢（Cade Cunningham）單節獨拿9分，但馬刺方面依舊維持手感，文班亞馬單節再度拿下11分，半場打完馬刺以71：55領先活塞16分。
下半場馬刺進攻降溫 靠防守限制活塞
第三節活塞單節砍進4顆三分球，而馬刺第三節命中率僅41.2％，活塞單節打出30：22的攻勢，在第三節結束後，將落後縮小到僅剩8分差，末節活塞進攻陷入當機，雖馬刺進攻也不是太順暢，但靠著防守成功限制活塞反撲氣勢，終場馬刺就以121：106擊敗活塞。
馬刺文班亞馬本場比賽狂砍38分、16籃板、 5阻攻，福克斯拿下全隊次高的29分、5籃板、尚帕尼（Justin Champagnie）貢獻16分、7籃板；活塞方面，康寧漢拿下26分、8助攻，史都華（Isaiah Stewart）貢獻18分、6籃板。
資料來源：《NBA》
