我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽今日展開第二戰，由昨日擊敗中華隊的澳洲隊對陣捷克隊。捷克隊在比賽初期展現進攻火力，於二局下半率先突破澳洲投手群，攻下領先分數。儘管澳洲隨即在三局上靠著長打反超，但捷克隊連兩場展現的進攻火力，已證明這支歐洲勁旅不容小覷。目前比賽進行到4局上，澳洲3：1領先對手。比賽進入第二局下半，捷克隊首名打者瑟文卡（Martin Cervenka）大棒一揮，擊出深遠的二壘安打站上得點圈，隨後靠著隊友推進進佔三壘。緊接著門希克（Voytech Mensik）補上一記高飛犧牲打，成功送回隊友先馳得點。值得注意的是，中華隊在昨日對戰澳洲時苦吞完封，捷克隊今日僅花兩局便達成中華隊未能完成的得分任務。加上捷克昨日對陣韓國時曾敲出三分砲，連續兩場的得分表現，粉碎了外界對其進攻火力的質疑。捷克的領先並未維持太久。三局上半，澳洲隊發動反擊，陣中強打米德（Curtis Mead）在壘上有人的情況下，轟出一發飛行距離高達388英尺的三分砲，一舉逆轉戰局。這也是澳洲隊在本屆賽事的第3發全壘打，截至目前為止，澳洲隊所有的分數全數由全壘打產出，長打能力驚人。澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson，球員時期曾效力日職中日龍）在賽前記者會上對WBC的發展表示高度肯定。他認為大聯盟（MLB）在推動棒球國際化上功不可沒，對於澳洲這種棒球市場較小的國家來說，此賽事至關重要。尼爾森自豪地表示，澳洲隊自2023年首度闖入複賽後，國內關注度與贊助商投入皆大幅提升，「我們不再認為自己是所謂的『第二梯隊。我們已經具備與世界強權肩並肩競爭的實力。」