2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事持續延燒，昨（5）日不敵韓國的捷克隊，今日對陣澳洲展現了令人驚艷的「細膩的小球戰術」。捷克隊在比賽二局下半靠著精準的戰術執行，成功先馳得點。雖然在下個半局就被澳洲夯出一發3分砲逆轉比分，不過精彩的戰術執行力也讓日本球迷驚呼：「這記短打簡直改變了世界。」雙方在二局上仍維持0：0平手，二局下捷克隊首名打者、第四棒瑟文卡（Martin Cervenka）率先擊出左外野二壘安打。隨後曾效力過讀賣巨人的強打赫魯普（Marek Chlup）選到保送上壘。在無人出局一、二壘有人的關鍵時刻，第六棒穆吉克（Martin Muzik）在0好3壞的絕對領先球數下，出乎意料地擺出短棒，點出一記三壘方向絕妙的犧牲觸擊，將跑者送上二、三壘。隨後第七棒門希克（Vojtech Mensik）補上一記中外野方向的高飛犧牲打，幫助捷克隊率先破蛋，取得1：0領先。雖然捷克的領先並未維持太久。三局上半，澳洲隊就發動反擊，陣中強打米德（Curtis Mead）在壘上有人的情況下，轟出一發飛行距離高達388英尺的三分砲，一舉逆轉戰局。不過捷克隊這波連貫且細膩的攻勢，讓東京巨蛋響起如雷掌聲。日本網友在社群平台上紛紛盛讚：「漂亮的觸擊，接著是高飛犧牲打」、「捷克小球戰術太棒了」、「觸擊之後還能一路衝到一壘，真是太神奇了」、「他們打出了精彩的棒球」，甚至有球迷直呼：「短打可以改變世界」捷克隊雖在首戰以4：11不敵韓國，但該場比賽捷克擊出 9 支安打，僅比韓國少1支，火力不容小覷。捷克總教練哈吉姆（Pavel Chadim）賽前曾自信表示：「這一屆我們能排上9名具備攻擊性的球員。」 今日面對澳洲，捷克不僅展現了長打與選球，更加入了細膩的戰術執行，證明這支「斜槓軍團」正逐漸進化為國際賽常客。