見證歷史！「詹皇」又寫下一項屬於自己的傳奇故事。在今（6）日洛杉磯湖人客場挑戰丹佛金塊的例行賽中，全聯盟共同見證了歷史性的里程碑。湖人隊超級巨星詹姆斯（LeBron James）在比賽第一節憑藉一記翻身跳投命中，正式達成生涯第15838個運動戰進球，超越傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），登頂NBA歷史進球榜第一位，成為名副其實的「歷史進球王」。賽前，詹姆斯職業生涯已打進15835個運動戰進球，距離超越賈霸的紀錄僅差3球。第一節開賽後，詹姆斯進攻欲望強烈，先是以一記震撼全場的空接扣籃得手追平紀錄，隨後在一次進攻中，以招牌的翻身跳投破網。這記進球讓他的生涯運動戰進球數來到15838個，正式改寫了懸掛多年的NBA紀錄。NBA官方第一時間在社群媒體發布海報祝賀：「恭喜勒布朗·詹姆斯登頂NBA歷史進球榜第一位！」根據數據網站《Underdog NBA》統計，詹姆斯的這項紀錄在現役球員中幾乎難以企及。目前現役球員中，進球數排名第二的是太陽隊巨星杜蘭特（Kevin Durant），目前生涯進球數為11075個（位列歷史第九），與詹姆斯之間有超過4700球的巨大差距。這也再次證明了詹姆斯生涯超長的巔峰期與驚人的得分穩定性。儘管詹姆斯完成了個人里程碑，但主場作戰的金塊隊火力依舊兇猛。半場結束，金塊以64:54暫時領先湖人。約基奇（Nikola Jokic）半場繳出10分、6籃板、6助攻的全能數據，穆雷（Jamal Murray）則手感火燙砍下20分。詹姆斯半場貢獻12分、5籃板；本季新加盟的東契奇（Luka Doncic）則攻下全隊最高的15分。