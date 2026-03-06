洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），在上賽季隨道奇完成世界大賽二連霸後，正式宣布退役，但賽季結束後，克蕭宣布加入2026WBC世界棒球經典賽美國隊，將在世界舞台完成自己的「最後一舞」美國隊主帥德羅薩（Mark DeRosa）也表示克蕭一定會在經典賽舞台完成登板。
克蕭生涯輝煌 今年首度披上「星條旗」戰袍
克蕭曾獲得3座賽揚獎、3座世界大賽冠軍以及11次入選明星賽，同時也是「3000K」俱樂部成員，雖克蕭在MLB有著輝煌的職業生涯，但本次卻是他生涯首次披上美國隊戰袍征戰經典賽。
熱身賽挨轟 主帥仍保證預賽登板
克蕭在美國對上科羅拉多洛磯的熱身賽中登板，僅投13球抓下兩個出局數，被敲出一發全壘打失一分，儘管熱身賽表現不盡理想，但德羅薩仍保證克蕭會在預賽階段獲得上場機會，哪怕只是在大幅領先或落後時負責分擔局數。
美國隊目前被視為奪冠大熱門，陣容極其豪華，包括「法官」賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）等。即使克蕭在進入複賽後可能不會上場，但在接下來的四場預賽中，他有望在獲得登板機會。
資料來源：《NewsWeek》
