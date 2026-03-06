我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（6）日在客場以115：113險勝休士頓火箭，在多名核心主力缺陣下，老將德雷蒙德·格林（Draymond Green）再次展現年度最佳防守球員（DPOY）等級的影響力。他不僅在防守端成功限制了「死神」杜蘭特（Kevin Durant）的發揮，更在生日夜交出全能數據，帶領球隊拼下這場關鍵勝利。面對史上最強得分手之一的杜蘭特，格林此役的防守策略成為勝負天平的關鍵。他在賽後採訪中大方分享防守心得，強調絕不能讓對手打得太過舒適。「當你面對這種級別的球員時，你必須努力讓他按照我的節奏來打球，」格林解釋道。「如果你讓他隨心所欲，那你就死定了。所以我從更上面的位置就開始防守他，不讓他輕易進入他喜歡的區域，試著讓他打得更急促一點。」格林這種「防守落位點推前」的壓迫打法，成功迫使杜蘭特在非舒適區出手。儘管杜蘭特依然極具威脅，但在格林的領防與隊友精準的補位下，勇士成功在關鍵時刻降低了對方的得分效率。格林今日首發登場34分鐘，6投4中高效貢獻10分、5籃板、8助攻。勇士教頭史蒂夫·科爾（Steve Kerr）賽後盛讚：「這是一場經典的Draymond表現。防守、領導力、影響力，還有完美的傳球，他在場上無所不在。」今日恰逢格林生日，他全場飛奔、甚至半場領防杜蘭特的拼勁，也感染了全隊。格林感性表示：「動力就是我們需要一場勝利，我們正努力讓這艘船保持航行。在柯瑞（Stephen Curry）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）回歸前，我們必須贏下一些原本『不該贏』的比賽。」