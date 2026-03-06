新人C.弗萊格（Cooper Flagg）的傷癒復出，儘管他在此戰達成NBA美國職籃（National Basketball Association）生涯千分里程碑，並加入傳奇球星麥可.喬丹（Michael Jordan）與盧卡.東契奇（Luka Doncic）的紀錄行列

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲達拉斯獨行俠隊今（12）日宣布，當家狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）在接受核磁共振（MRI）檢查後，確定是左腳扭傷。（圖／美聯社／達志影像）

根據ESPN數據統計，弗萊格成為自1976年兩大聯賽合併後，繼喬丹與東契奇之後，史上第三位能在生涯前50場比賽達成至少1000分、300籃板與200助攻的球員

NBA

NBA奧蘭多魔術今(6)日在主場迎戰達拉斯獨行俠，雙方激戰至最後一刻才分出勝負。魔術隊中鋒W.卡特（Wendell Carter Jr.）在比賽終了前1.4秒接獲隊友妙傳完成準絕殺灌籃，率領球隊以115：114險勝。這場比賽原本聚焦在獨行俠隊超級，可惜最終仍無法幫助球隊止敗。此外，獨行俠射手.湯普森（Klay Thompson）今日改由替補出發，三分球火力全開，全場投進7記外線，攻下全隊最高24分，難得展現昔日在勇士的身手。魔術隊此役展現極佳的團隊凝聚力，全場共有多名球員得分上雙。新秀T.達西瓦（Tristan da Silva）攻下全隊最高的19分，主控J.薩格斯（Jalen Suggs）貢獻17分與7助攻，其中包括最後時刻助攻卡特完成關鍵扣籃的精采傳球。明星前鋒P.班切羅（Paolo Banchero）也穩定繳出16分、12籃板的雙十表現，卡特則挹注15分。在第四節剩下37.3秒時，魔術隊一度落後達4分，但薩格斯先是投進續命三分球，隨後再利用防守帶動進攻，成功在自家主場完成大逆轉。達拉斯獨行俠的當家狀元郎C.弗萊格在因左腳扭傷缺席8場比賽後正式歸隊，此役出賽26分鐘，雖然手感稍冷22投僅7中，仍進帳18分、5籃板、6助攻與4阻攻。值得一提的是，弗萊格在第四節初期的一記補籃，讓其職業生涯總得分突破1000分大關，而這僅是他生涯第50場比賽。，展現其跨時代的接班實力。即便擁有紀錄級的新秀演出，獨行俠隊整體的發揮仍不盡理想。射手K.湯普森（Klay Thompson）今日改由替補出發，三分球火力全開，全場投進7記外線攻下24分，明星前鋒K.米德爾頓（Khris Middleton）也在末節獨拿10分、全場進帳19分。然而，球隊在關鍵時刻防守崩盤，加上本場比賽缺少因左股四頭肌挫傷缺陣的B.威廉森（Brandon Williams），最終讓勝利溜走。獨