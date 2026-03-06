我是廣告 請繼續往下閱讀

這是一場讓人看了手心冒汗、甚至覺得有些不可思議的比賽。金州勇士在客場以115：113於延長賽氣走休士頓火箭。賽前勇士確認這場比賽只有10名球員可以上陣，陣中三大主力柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）全部高掛免戰牌。但他們卻很需要一場勝利來避免三連敗。最終勇士卻硬是挺了過來，靠霍福德（Al Horford）攻防穩健表現打底、格林（Draymond Green）回神給團隊挹注能量，以及波傑姆斯基（Brandin Podziemski）得適時爆發。作為老勇士球迷，我必須說，這場勝利有一些運氣眷顧，但更多是老將展現了他們的價值，同時團隊戰術執行絕對是本季最好的一次。以下是我認為勇士能驚險拿下這場勝利的三大關鍵：如果季前有人說，勇士的禁區要靠一位即將滿40歲的老將來拯救，大家肯定會覺得瘋了。但在用庫明加（Jonathan Kuminga）交易來波爾辛吉斯後，這位長人因神秘疾病無限期缺陣（加盟至今只打了1場比賽）。也給了霍福德一個發揮的舞台。挺過季初的坐骨神經痛後，霍福德自聖誕節復出以來完全是「大升級」的狀態。近26場比賽中，他場均貢獻9.5分、5.3籃板與2.8助攻，各項數據都傲視賽季平均。延長賽中那一記關鍵的勾射，更是直接為勇士要到了3分領先。但從球隊長遠發展的角度來看，有一件事需要注意：總教練科爾（Steve Kerr）過度依賴這位39歲老將是一步極度危險的棋。他的油箱確實還有油，但絕對經不起例行賽這樣無休止的消耗，勇士必須盡快學會在沒有他的背靠背比賽中贏球，否則一旦在季後賽前透支，球隊的內線將會全面崩盤。我們不得不承認，36歲的格林在近期的例行賽中，越來越常出現缺乏拚勁的低迷表現，這對球隊文化絕對是個隱憂。但奇怪的是，在遇到強大的對手時，他反而能被激起鬥志，瞬間切換回那個無所不能的防守大師。這場面對近7場比賽場均狂轟29.4分的杜蘭特（Kevin Durant），嘴綠展現了教科書級別的單防功力。他全場不僅交出10分、8助攻與5籃板的全能成績單，更硬生生將杜蘭特的出手次數限制在41分鐘內僅有16次。雖然KD最終還是拿了23分，但大部分都是在勇士被迫換防時取得的，對於「死神」來說也僅是低標。格林再次證明了自己是聯盟最頂尖的防守大腦，但我真心希望他能把這股無可挑剔的專注力，多留幾場在平時的例行賽中。這場比賽打進到延長賽，勇士手握3分領先，格林在最後關頭對杜蘭特採取了犯規戰術，堅決不給對手投三分球追平的機會。老實說，面對進攻籃板極度兇猛的火箭隊（尤其是禁區內還有Alperen Sengun），這絕對是一個容易玩火自焚的決定。KD原本的算盤應該很完美：罰進第一球，第二球故意不進拚搶進攻籃板來追平比數。但諷刺的是，這位生涯罰球命中率高達88.2%的歷史級冷血射手，竟然在最關鍵的時刻錯失了第一罰！隨後又不小心罰進了第二球，直接宣告火箭反撲失敗。這或許就是籃球之神對勇士整場不放棄精神的眷顧。