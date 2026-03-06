我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽今（6）日迎來西區焦點對決，金州勇士客場挑戰休士頓火箭。賽前傷兵滿營的勇士，在缺少柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等總薪資高達1.1億美元的防線下，竟展現極強韌性。雙方鏖戰至延長賽，勇士靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的爆發與梅爾頓（De'Anthony Melton）的致命進攻籃板，終場以115：113險勝，終結2連敗；火箭則因主場失利遭休士頓媒體與球迷砲轟。開賽勇士雖被視為「殘陣」，但梅爾頓首節外線噴發帶起攻勢，一度領先達11分。上半場勇士團隊控制失誤僅 4 次，多點開花的表現讓火箭防不勝防，以51：47領先進入下半場。進入延長賽，勇士小將波傑姆斯基主宰賽場，個人連拿5分將分差拉開。儘管火箭杜蘭特（Kevin Durant）最後關頭投進三分球追至1分差，但梅爾頓在關鍵時刻展現拚勁，自搶自投補進決定勝負的2分。火箭在最後4.2秒落後3分時，勇士採取犯規戰術送杜蘭特上罰球線，結果他兩罰都沒中，眼睜睜看著勇士帶走勝利。這場比賽後，火箭隊因輸給缺少多名主力的勇士而登上全美熱搜。休士頓媒體紛紛對球隊表現相當失望，批評聲浪主要集中在申京（Alperen Sengun）與小史密斯（Jabari Smith Jr.）身上。專門發布火箭內容的自媒體《Roosh》直言：「這是一次令人尷尬的失敗。」他指出申京在延長賽回歸後效率低落且失誤連連，全場5次失誤掩蓋了表現；而小史密斯更是打出災難級表現，上場42分鐘8投0中，還貢獻5次失誤。儘管新秀謝潑德（Reed Sheppard）狂轟30分，但他在關鍵防守回合被梅爾頓單打成功，仍遭到質疑。火箭媒體與多位記者對於輸給「殘陣勇士」感到不可思議。有記者指出，勇士的替補陣容桑托斯（Gui Santos）與梅爾頓等人的發揮，完全壓過了火箭引以為傲的年輕核心阿門（Amen Thompson）、小史密斯與伊森（Tari Eason）。「我們在主場輸給了沒有柯瑞、像是發展聯盟的勇士！」休士頓自媒體《Will》痛批主帥烏多卡（Ime Udoka）的用人失策，認為謝潑德才應該是延長賽的主要持球點，並悲觀表示：「本賽季火箭爭冠基本無望，明年再說吧。」勇士方面則是一片歡騰，隨隊記者斯萊德（Anthony Slater）大讚：「這或許是本季最矚目的勝利。」在缺乏巨星坐鎮的情況下，格林（Draymond Green）與霍福德（Al Horford）在防守端成功限制了杜蘭特的破壞力，成為致勝功臣。