2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）台日大戰將於今晚19時在東京巨蛋開打。然而，攸關日本隊晉級關鍵調度的先發投手山本由伸，其「極密」的登板計畫竟遭所屬球團洛杉磯道奇隊提前向美媒曝光，引發日媒關注，擔心此舉可能打亂日本隊總教練井端弘和的策略安排。
美媒率先揭露 山本預計投3局且不只登板一次
根據美媒《The Athletic》道奇隊隨隊記者阿爾達亞（Fabian Ardaya）在社群平台X的報導，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）公開表示：「山本由伸今晚預計為日本隊投3局。」
此外，道奇隊專門媒體《Dodgers Nation》更以「山本WBC初登板將投3局」為題進行深入報導。文中不僅確認了局數，更進一步推測，由於這是分組賽的首戰，山本由伸在本次賽事中「至少還有一次登板機會」，意即他將在後續賽事中再度以先發身分亮相。
日媒憂心調度透明化：這本該是「極密」資訊
對於投球計畫遭美媒公開，日媒《THE DIGEST》指出，先發投手的預計局數通常是總教練對外保密的「極密」資訊，因為這直接關係到牛棚投手的熱身順序與換投時機。一旦敵對陣營提前得知山本由伸僅投3局，便能更有針對性地準備後續面對日本隊牛棚的策略。
報導提到，由於大谷翔平在本屆賽事不以投手身分上場，山本由伸已成為日本隊先發輪值中唯一的絕對核心。道奇隊媒體的「熱心報導」，讓日本隊原本打算根據戰況滾動調整的空間被壓縮，也讓井端監督的戰術安排變得相對透明。
儘管調度資訊外流引發波瀾，全日本球迷仍高度期待這位帶領道奇隊奪下世界大賽冠軍的英雄回台首戰。《Dodgers Nation》分析，日本隊非常依賴山本由伸過去幾年展現的宰制力，希望能靠他踏出衛冕之路的第一步。
