▲金州勇士隊前鋒「嘴綠」格林（Draymond Green）過去很多爭議。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA奧金州勇士在主場以115：113力退休士頓火箭，完成本季最具戲劇性的勝利之一。不過，比賽焦點卻意外落在格林（Draymond Green）的一次爭議動作上。第三節一次場邊拉腳畫面，引發轉播單位與球迷激烈討論。第三節一次爭搶界外球過程中，格林在場邊與史密斯（Jabari Smith Jr.）纏鬥後倒地。裁判判定勇士球權後，格林在起身過程中拉扯史密斯的腳踝。從慢動作重播來看，該動作並無明顯必要性，畫面被鏡頭清楚捕捉。轉播現場，韋德（Dwyane Wade）與帕克（Candace Parker）當場露出錯愕神情。帕克直言「為什麼？」韋德則比喻這動作像5、6歲小孩行為。轉播團隊甚至直言「鏡頭都拍到了」，質疑動機。裁判最終給予格林一次技術犯規，事件才暫時落幕。社群平台上，火箭球迷率先發難，認為該動作具有潛在危險性。尤其史密斯才剛從右腳踝扭傷中復出，此舉更被放大檢視。部分評論直指格林「界線模糊」，也有人翻出他過去場上爭議，包括鎖喉戈貝爾（Rudy Gobert）等事件，質疑聯盟是否對其處分過輕。不過也有支持者認為，格林的強硬作風正是勇士文化一部分。他向來以邊緣防守與心理壓迫著稱，這種「做一切幫助球隊贏球」的態度，是勇士長期競爭力來源之一。撇開爭議，問題在於，隨著年齡增長與聯盟監管尺度變化，這類邊界動作是否仍被容許，將成為未來觀察重點。勇士最終贏下比賽，但格林的動作讓勝利蒙上一層陰影。究竟他仍是球隊不可或缺的拼圖，還是正在挑戰容忍底線，這場討論恐怕不會隨著終場哨聲而消散。