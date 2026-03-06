我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事激戰正酣，今（6）日澳洲隊對陣捷克隊的比賽中，東京巨蛋外野看台出現了一群特別的「小觀眾」。約500名穿著校服的日本小學生，在平日上課時間竟現身球場，並以整齊劃一的口號為澳洲隊加油。隨後澳洲隊官方社群也發文致謝，這段跨越國境的師生情誼讓無數球迷動容，直呼：「這就是棒球最美的地方！」大聯盟名記朗斯（Sarah Langs）也轉發貼文，並寫下他最標誌的那句：「Baseball is the best.」這群小學生其實來自東京府中市。原來，澳洲隊在本次經典賽開打前，選擇在府中市進行賽前集訓，期間澳洲隊總教練尼爾森（David Nilsson）帶領球員走進校園與孩子們互動，教導打球並分享心路歷程。為了回饋集訓期間受到的熱情招待，尼爾森特別邀請約500名師生來到東京巨蛋觀賽。根據日媒《Full-Count》報導，孩子們在一壘側的二樓看台展現強大的應援活力，每當球被打向外野便會爆發尖叫，甚至全場大合唱、幫忙倒數本屆新加入的「投球時鐘」秒數，成為澳洲隊最堅強的後盾。感受到看台上的熱血聲援，澳洲國家隊官方X在比賽開打後隨即更新動態，貼出孩子們揮舞加油棒的照片，並感性發文：「我們在府中市訪問過的學生們，今天都來球場為我們應援了。我們愛你們！！！！」這份由基層交流延伸至世界大賽舞台的羈絆，讓日本社群平台湧現大量暖心評論。許多網友留言：「難怪今天看台聲音這麼有朝氣，原來是府中的孩子們來了！」、「看到這幕真的會流眼淚。」這段佳話也迅速在社群上廣傳，長期追蹤大聯盟數據、以熱愛棒球聞名的MLB官網資深記者朗斯（Sarah Langs）也深受觸動。她在個人X平台轉發了澳洲隊的感謝貼文，並附上淚眼盈眶的表情符號，留下了她最標誌性的名言：「Baseball is the best.（棒球就是最棒的。）」由於今日是週五上課日，對於學校准許學生在平日下午集體前往東京巨蛋看球，也獲得日本網友的一致讚賞。不少球迷表示：「能在平時下午來看世界最高等級的比賽，學校的決定太棒了」、「這絕對是孩子們一輩子難忘的校外教學」、「棒球不分國界，謝謝澳洲隊帶給孩子們這麼棒的夢想」。