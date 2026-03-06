我是廣告 請繼續往下閱讀

守備位置 背號 球員姓名 真實身分 總教練 89 哈迪姆 神經內科醫師 投手 13 施奈德 消防員 投手 14 恰普卡 火箭工程師 投手 15 米納日克 房地產業 投手 19 巴特 國中英文老師 外野手 5 埃斯卡拉 建築工地主任 外野手 2 普雷達 預計就讀耶魯大學

在世界棒球經典賽眾星雲集的舞台上，捷克國家隊一直是一支令人肅然起敬的隊伍。今（6）日捷克雖以1：5不敵澳洲苦吞連敗，但這群「斜槓戰士」展現出的韌性與其特殊的背景，再次成為球迷討論的焦點。這支由神經內科醫師領軍、陣中甚至有火箭工程師的球隊，曾讓日本巨星大谷翔平親自在社群媒體寫下「Respect（尊敬）」一詞，究竟這群球員有何魅力？捷克隊最令全球球迷驚訝的，莫過於球員們在球場外的真實身分。由於捷克國內職棒並非全面職業化，多數國手平時都有穩定的正職工作：這群利用業餘時間訓練、請假參加國際賽的球員，憑藉著對棒球的純粹熱愛，登上了世界最高殿堂。捷克隊與日本隊的「尊敬」淵源始於2023年經典賽。當時捷克隊派出的先發投手薩托里亞（Ondrej Satoria），正職是一名電子公司技師。他在面對當時已是世界第一人的大谷翔平時，竟然投出一顆時速僅116公里的變速球，讓大谷揮棒落空遭到三振。那一幕震撼了全世界，薩托里亞興奮振臂的畫面成為經典，而那顆三振大谷的球後來甚至被送進了美國棒球名人堂收藏。賽後大谷翔平感佩於這群業餘球員的拼勁與實力，特別在Instagram貼出捷克隊合照並寫下「Respect」，讓捷克隊贏得了全世界的敬意。回到今日對戰澳洲的賽事，捷克隊在二局下展現細膩小球戰術。靠著捕手瑟文卡（Martin Cervenka）的二壘安打與隊友推進，隨後由門希克（Vojtech Mensik）擊出犧牲打先馳得點，現場觀眾爆發如雷掌聲。遺憾的是，捷克隊先發投手歐德拉（Tomas Ondra）隨後遭遇亂流，在兩出局後被澳洲隊米德（Curtis Mead）擊出關鍵三分砲逆轉。儘管捷克隊總教練哈迪姆在賽前表示，本屆派出了「9名最具攻擊性的打者」，但最終仍受制於澳洲投手群的壓制，全場僅敲出零星安打，終場以1:5落敗。雖然吞下連敗，但捷克隊再次向世界證明，無論身分是醫師還是工程師，只要站上打擊區，他們就是最純粹、最令對手尊敬的競爭者。