NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（5）日上演一場西區對決，沙加緬度國王在主場迎戰紐奧良鵜鶘。儘管國王隊老將德羅贊（DeMar DeRozan）在今日迎來職業生涯的重要里程碑，生涯總得分正式超越勇士球星柯瑞（Stephen Curry），升至歷史第19位，但球隊仍難掩頹勢。國王在一度領先9分的情況下，遭到鵜鶘強大火力反超，最終以123：133不敵對手，苦吞3連敗。這場敗仗也讓國王隊成為本賽季全聯盟首支達成「50敗」的球隊，繼續在聯盟墊底。本場比賽賽前，德羅贊與柯瑞的歷史得分排名競爭備受矚目。首節比賽，德羅贊展現極佳進攻欲望，單節便砍下10分。隨著比賽進行，他的生涯總得分正式超越柯瑞，成功躋身NBA歷史得分榜第19位。然而，這項榮譽在球隊低迷的戰績面前顯得有些苦澀，德羅贊今日最終交出15分、2助攻的成績。比賽首節，國王隊藉由內外開花打出14：8的開局，並一度擴大領先至20：11。首節結束時，國王仍以30：26領先。然而進入次節，鵜鶘隊手感全面復甦，單節瘋狂砍下41分；反觀國王雖然也有33分進帳，但防守端完全無法限制鵜鶘的多點開花。半場結束，鵜鶘以67：63反超比數。第三節成為比賽轉折點，鵜鶘單節再度轟下38分，其中包含6記三分球，將分差拉開至兩位數。儘管國王前鋒阿丘瓦（Precious Achiuwa）全場砍下29分、12籃板的優異數據，威斯布魯克（Russell Westbrook）也貢獻19分、10助攻的兩雙表現，但仍無力回天。進入末節，國王曾在比賽結束前3分鐘一度追至116：123，僅剩7分差距。但鵜鶘隊墨菲（Trey Murphy III）與瓊斯（Herbert Jones）隨即回敬兩記致勝三分球，再度將差距拉開至13分。隨著威少出現失誤以及德羅贊跳投打鐵，國王徹底失去反超機會。鵜鶘隊此役表現均衡，威廉森（Zion Williamson）穩定貢獻23分、9籃板，墨菲也砍下21分。這場勝利幫助鵜鶘終結2連敗，而國王則無奈寫下本季第50敗的慘澹紀錄。