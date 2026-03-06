我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄與CT AMAZE一起登上日本報紙版面。（圖／IG@come_together_2026）

2026世界棒球經典賽（WBC）於昨（5）日在東京巨蛋開打，最強應援團CT AMAZE啦啦隊12人名單也到場為中華隊應援。其中，台灣超有活力的應援文化，也成功引起話題，CT AMAZE竟還直接登上日本報紙，林襄版面超大，讓本人看到都非常驚訝。中華隊粉專在今日PO出一段影片，只見林襄等人一起在日本便利商店購物，突然看到報紙上的人很面熟，竟然就是現身東京巨蛋為中華隊應援的CT AMAZE，林襄還幾乎全身入鏡，版面超大。一旁的人拍完報紙後，直接拍向林襄，驚呼「是本人」，林襄也馬上摀嘴說「不好意思欸」，可愛互動讓大家笑翻。台灣應援文化成功被國際看到，也讓大家都非常開心，紛紛大讚「世界認證的啦啦隊天花板」、「半版報導跟照片耶～真的好大的版面啊」、「台灣的榮耀」。事實上，早在昨日比賽當時，CT AMAZE就已引發大量討論，成員們穿著藍色上衣，搭配白色短褲，帶著甜美笑容在場邊以節奏感十足的舞蹈鼓舞球迷，讓現場氣氛也隨著啦啦隊的活力不斷升溫。CT AMAZE的強烈存在感，也吸引多家日媒爭相報導，大讚她們是「美女軍團」。本次入選東京巨蛋應援行列的12位成員，由峮峮、林襄領軍，帶領妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒與妡0，名單自原先CT AMAZE的36名成員中精選而出，象徵台灣應援文化的代表戰力。