▲馬刺後場核心福克斯（De’Aaron Fox）同樣是關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA安東尼奧馬刺在主場打出本季代表作之一，以121：106擊敗底特律活塞，全場幾乎一路領先，最大差距一度來到22分。馬刺全場命中率50%，禁區得分以52：36壓倒活塞，團隊送出11次阻攻，從節奏掌控到籃板保護都完全壓制對手。活塞整場未曾取得領先，場面一面倒，美國媒體也總結五大勝因。溫班亞瑪此役24投12中，三分球10投4中，罰球11罰10中，效率與侵略性兼具。他在39分鐘內沒有出現任何失誤，正負值達+20，充分體現比賽掌控力。防守端更是改變比賽走向。活塞球員在禁區出手明顯猶豫，多次被干擾甚至封阻，全場僅拿下36分禁區得分，遠低於平常水準。5次阻攻之外，他還多次改變對手投籃軌跡。在NBA美國職籃（National Basketball Association）競逐年度最有價值球員的討論中，這種攻守全面且無失誤的表現，已具備競爭等級。除了溫班亞瑪的禁區主宰，福克斯（De’Aaron Fox）也成為關鍵拼圖。他22投12中攻下29分，三分球10投4中，並貢獻5籃板、3助攻。當活塞包夾內線時，福克斯迅速懲罰防守漏洞，持續推進節奏。兩人合砍67分，占全隊得分過半，內外搭配讓活塞防線顧此失彼。年輕控衛卡索（Stephon Castle）此戰交出11分12助攻僅2失誤的高效表現，外加2抄截與1阻攻。正負值同樣達+20，顯示其在場上的影響力。他能在溫班亞瑪與福克斯身邊保持冷靜調度，找出外線空檔與切入路線，讓馬刺進攻流暢無滯礙。活塞此戰命中率42.9%三分球（28投12中），卻仍無法縮小差距。內線防守差距明顯，全隊僅4次阻攻，籃框保護與輪轉補位均慢半拍。坎寧安（Cade Cunningham）攻下26分8助攻，但26投僅10中並出現4次失誤，正負值-7。替補史都華（Isaiah Stewart）18分表現亮眼，卻無法改變戰局。