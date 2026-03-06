我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC失分率與一般棒球常見的防禦率不同。在WBC經典賽中，失分率是當預賽出現戰績相同、且對戰勝負互咬時，用來決定晉級名次的關鍵比較數據。（圖/記者葉政勳攝）

▲澳洲取得二連勝，讓中華隊戰況變得非常不利。（圖／美聯社／達志影像）

隊伍 目前戰績 總失分 總守備出局數 整體失分率(僅供參考) 澳洲 2勝0敗 1分 54個(守滿18局) 1÷54≈0.0185 中華隊 0勝1敗 3分 24個(守滿8局) 3÷24=0.1250 韓國 1勝0敗 4分 27個(守滿9局) 4÷27≈0.1481 捷克 0勝2敗 16分 51個(守滿17局) 16÷51≈0.3137 日本 0勝0敗 0分 0個 尚未出賽 ▲2026世界棒球經典賽，中華隊3月5日首戰澳洲落敗，今（6）晚晚間 18:00 將迎來萬眾矚目的「中日大戰」。（圖／記者葉政勳攝）



經典賽短期賽事競爭激烈，分組戰績互咬是家常便飯。2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）中華隊首戰失利後，未來的晉級之路極有可能需要比較「WBC失分率」。到底這是什麼？中華隊目前所在的C組競爭激烈，如果後續三隊戰績相同，要怎麼決定哪一隊勝出？根據大會規則，先後將會比較5個項目的數據，而「失分率」將是評比中很重要的一環。目前中華隊戰績為0勝1敗，首戰輸給了澳洲導致晉級之路變得極為不利。加上今天澳洲擊敗捷克拿下2連勝、韓國昨天也已經贏球，中華隊此前的計畫已經完全被打亂，今晚對日本必須全力求勝，否則無異於將命運交給他人掌握。目前的情況，如果中華隊能夠回神，盡力爭取成績，那最終有可能出現分組3支球隊2勝2敗的情況，到那個時候，就需要比較戰績和失分率。如果在小組賽結束後有多支球隊戰績相同，大會的晉級比較順序如下：1.戰績相同隊伍之間的對戰勝負(勝者晉級)。2.若三隊(或以上)戰績互咬，則比較互咬隊伍之間交戰的失分率(越低者勝出)。3.若失分率相同，比較互咬隊伍之間交戰的自責失分率(自責失分÷總守備出局數，越低者勝出)。4.若自責失分率相同，比較互咬隊伍之間交戰的團隊打擊率(越高者勝出)。5.若團隊打擊率仍相同，最後則由大會抽籤決定。WBC失分率與一般棒球常見的防禦率不同。在WBC經典賽中，失分率是當預賽出現戰績相同、且對戰勝負互咬時，用來決定晉級名次的關鍵比較數據。它的公式為：「失分率=總失分÷總守備出局數」。總失分是該球隊在與「戰績相同隊伍」的交戰中，總共失去的「所有分數」，無論是投手自責分還是因失誤導致的非自責分，通通算在內。而總守備出局數則是該球隊在防守時實際抓到的出局數。例如正常防守完9局就是取得27個出局數(9×3=27)；若被提前結束比賽只守了7局就是21個出局數。如果某一局沒抓滿3個出局數比賽就結束，則以實際抓到的出局數來算。計算範例如下，假設A隊與B隊、C隊戰績互咬。A隊在面對B隊與C隊的兩場比賽中，總共失了8分，總計防守了17.2局（共抓下53個出局數）。A隊的失分率計算為：8÷53≈0.1509。數值「越低」代表防守表現越佳，排名越前面。答案是：現在還不能當作晉級依據，必須等到戰績互咬且預賽打完才能算！根據WBC規則，失分率只計算「戰績互咬隊伍之間交戰」的成績，而不是看預賽全部比賽的總和。因為目前C組賽程才剛開始，我們還不知道最後會是哪幾隊戰績相同，所以現在計算「整體失分率」對於判斷晉級名次沒有實質意義。不過，如果單純想看C組各隊目前的「整體防守現況」，可以試算目前的整體失分率當作參考。