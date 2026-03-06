2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入白熱化階段，今（6）日晚間18:00，中華隊將於東京巨蛋迎戰世界排名第一、上屆冠軍「侍Japan」日本隊。面對地主隊豪華陣容與主場氣勢，台灣運彩開出的盤口呈現壓倒性局面，日本隊讓分幅度高達4.5分，市場態度明確。
根據台灣運彩最新盤口，本場未開出不讓分玩法，讓分盤為日本讓4.5分（賠率1.52），中華台北受讓4.5分（賠率1.95）；總分盤為7.5分，大分賠率1.52、小分1.95。盤面顯示莊家明顯看好日本能以大比分差距取勝。
山本由伸壓陣 鄭浩均力抗強敵
日本隊此役推出洛杉磯道奇王牌投手山本由伸先發。山本上季在大聯盟繳出12勝、防禦率2.66的頂級成績，並獲選世界大賽MVP，無論球速、變化球品質與比賽掌控能力皆屬世界級。
中華隊則由「美美」鄭浩均扛起先發重任。28歲的鄭浩均去年傷癒復出後，在中職投出1.49防禦率的亮眼成績，最快球速可達156公里，搭配犀利指叉球具備壓制能力。不過面對由大谷翔平、村上宗隆領軍的重量級打線，他能否穩住前段局數，將直接影響比賽走勢。
CSDA分析師：特殊賽制將左右盤勢
中華民國運動彩券發展協會（CSDA）分析師指出，本屆WBC的八項特殊規則，恐將成為影響今晚勝負與投注方向的關鍵因素。
首先，「提前結束比賽（Mercy Rule）」規定，預賽5局相差15分、7局相差10分即提前結束。若日本火力全開並觸發扣倒機制，讓分與大小分盤勢將大幅傾向日本與大分方向。
其次，預賽投手單場投球數上限為65球，意味山本由伸與鄭浩均都無法長時間壓制，比賽後段勢必轉為牛棚對決。分析師認為，日本牛棚深度與穩定性優於中華隊，後段失分風險偏向台灣一方。
此外，本屆WBC全面禁止極端內野佈陣。鄭浩均屬高滾地球型投手，在佈陣受限情況下，面對日本左打強棒，內野防守壓力倍增，滾地穿越機率提高，將考驗中華隊守備穩定度。
投注觀點：日本讓分盤具吸引力
CSDA分析認為，綜合戰力、主場優勢與賽制因素，日本隊勝算明顯佔優。尤其考量提前結束機制與牛棚深度差距，「日本讓4.5分」過盤機率偏高；若比賽節奏被日本掌控，總分「大7.5」亦具操作空間。
不過分析師也提醒，中華隊在大賽抗壓能力向來不俗，若鄭浩均前段壓制成功並將比賽拖入後段僵局，盤勢仍可能出現變化。
中華隊先發打序：
1.鄭宗哲
2.費爾柴德
3.林安可
4.張育成
5.吉力吉撈・鞏冠
6.吳念庭
7.江坤宇
8.林家正
9. 陳晨威
資料來源：台灣運彩、CSDA、運彩不求人
相關WBC新聞
日本最難纏打者不是大谷翔平！「用球數殺手」是他 鄭浩均得注意
台日大戰賠率一面倒！國際賭盤看好日本大勝 美媒：可能被扣倒
台灣「巨投」在日本不多見 五十嵐亮太：鄭浩均投球角度極具威脅
