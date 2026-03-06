2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）「台日大戰」開打在即，全球棒球迷最關心的話題莫過於大谷翔平的打序安排。根據日本媒體《每日體育》報導，在今（6）日下午舉行的賽前記者會中，日本隊總教練井端弘和面對媒體追問大谷的先發打序時，不僅大玩心理戰「藏到最後」，甚至還在會場反問前職棒選手杉谷拳士，引發全場爆笑。
井端監督幽默應對：反問記者：你們想聽嗎？
大谷翔平在日前的熱身賽中5打數無安打，其正式比賽的打順編排一直是外界推測的焦點。當記者在會中再次詢問大谷的棒次時，井端監督並未直接給出答案，而是調皮地反問記者：「我昨天雖然說過請大家期待正式比賽開打，但……你們現在真的很想聽嗎？」
緊接著，井端監督將目光投向在現場擔任 Netflix 官方導覽員的前火腿隊球員杉谷拳士，笑著問道：「杉谷先生，你覺得呢？」這突如其來的「逆質問」讓原本緊繃的記者會現場瞬間充滿笑聲。隨後井端監督微笑表示：「讓我們把這個樂趣留到一小時後（公布先發名單時）吧。」
全體動員 井端強調整體戰力
除了打序的插曲，井端監督也分享了賽前會議的內容，他告訴全隊「30名球員要共同戰鬥」。面對首戰的緊張感，井端表現得氣定神閒：「昨天看到選手們的動作，該做的準備都做好了，各種模擬也已完成，這段時間過得很充實。」
對於今晚的先發投手山本由伸，井端監督寄予厚望：「希望他能展現出符合自己風格、堂堂正正的投球風範。」最後他霸氣宣告，今晚的戰術方針就是「全員進攻、進攻、再進攻」。
大谷巨型看板成東京巨蛋朝聖地
儘管今日是平日，但東京巨蛋周邊早已被球迷擠得水洩不通。球場外的大谷翔平巨型看板前聚集了大量粉絲拍照留念，展現了這位二刀流巨星無與倫比的人氣。隨著開賽時間逼近，日本隊的先發打序即將揭曉，大谷是否如預期出任第一棒或中心打者，答案即將揭曉。
