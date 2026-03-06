在今（6）日於東京巨蛋舉行的WBC世界棒球經典賽C組預賽中，澳洲隊以5：1擊敗捷克隊奪得二連勝。然而，比賽中出現了一個引發社群媒體熱議的插曲。澳洲隊捕手柏金斯（Robbie Perkins）竟然拒絕了捷克隊打者的握手請求。對此，柏金斯在賽後親自說明，強調此舉絕非惡意，而是為了保持比賽中的競爭狀態。
捷克打者伸手致意 澳洲捕手以手套輕碰回絕
這起事件發生在比賽過程中，當捷克隊打者普羅科普（Milan Prokop）上場時，禮貌性地伸出右手想與澳洲捕手柏金斯握手致意。然而，柏金斯並未伸出右手回應，而是舉起左手的手套與對方的右手輕輕碰觸替代。
這段畫面被美國棒球媒體《Jomboy Media》分享到社群平台X後，引發海外網友兩極化的評論。部分球迷認為這展現了柏金斯高度的比賽專注力：「我很喜歡這種競爭感，比賽結束後想怎麼擊掌都可以，但現在是戰場！」但也有人對此感到不解，認為這顯得有些無禮：「太奇怪了，對方只是想展現運動家精神，沒必要拒人於千里之外。」
柏金斯澄清絕無惡意：在飯店遇到會打招呼
針對這一爭議，美國媒體《The Athletic》記者布拉姆（Sam Blum）特別向柏金斯本人求證。柏金斯解釋道，這完全是基於「競爭精神」，並不針對個人。
柏金斯透過記者表示：「這（拒絕握手）純粹是為了維持競爭心態，沒有任何個人恩怨。如果我在飯店遇到捷克隊的球員，我絕對會跟他們打招呼。」他最後更強調了一句關鍵的話：「這當中絕對沒有一丁點的惡意。」
澳洲隊氣勢如虹 下一戰強碰日本武士
撇開這場握手風波，澳洲隊在場上的表現確實令人驚豔。靠著米德（Curtis Mead）的反超三分砲以及投手群的優異壓制，澳洲隊目前以2勝0敗在C組領先。這支展現強大鬥志與「競爭心」的隊伍，將於8日迎戰地主日本隊，屆時柏金斯與大谷翔平等球星的互動，想必也會成為媒體關注的焦點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這起事件發生在比賽過程中，當捷克隊打者普羅科普（Milan Prokop）上場時，禮貌性地伸出右手想與澳洲捕手柏金斯握手致意。然而，柏金斯並未伸出右手回應，而是舉起左手的手套與對方的右手輕輕碰觸替代。
這段畫面被美國棒球媒體《Jomboy Media》分享到社群平台X後，引發海外網友兩極化的評論。部分球迷認為這展現了柏金斯高度的比賽專注力：「我很喜歡這種競爭感，比賽結束後想怎麼擊掌都可以，但現在是戰場！」但也有人對此感到不解，認為這顯得有些無禮：「太奇怪了，對方只是想展現運動家精神，沒必要拒人於千里之外。」
針對這一爭議，美國媒體《The Athletic》記者布拉姆（Sam Blum）特別向柏金斯本人求證。柏金斯解釋道，這完全是基於「競爭精神」，並不針對個人。
柏金斯透過記者表示：「這（拒絕握手）純粹是為了維持競爭心態，沒有任何個人恩怨。如果我在飯店遇到捷克隊的球員，我絕對會跟他們打招呼。」他最後更強調了一句關鍵的話：「這當中絕對沒有一丁點的惡意。」
澳洲隊氣勢如虹 下一戰強碰日本武士
撇開這場握手風波，澳洲隊在場上的表現確實令人驚豔。靠著米德（Curtis Mead）的反超三分砲以及投手群的優異壓制，澳洲隊目前以2勝0敗在C組領先。這支展現強大鬥志與「競爭心」的隊伍，將於8日迎戰地主日本隊，屆時柏金斯與大谷翔平等球星的互動，想必也會成為媒體關注的焦點。